Un haut responsable militaire de l'Est libyen, Fauzi Al-Mansouri, a été tué dans un attentat à Benghazi. L'attaque, possiblement djihadiste, fragilise le clan Haftar et pourrait retarder le plan américain pour réunifier la Libye.

ATS Agence télégraphique suisse

Le chef des services de renseignement de l'armée de l'Est en Libye, dirigée par Khalifa Haftar, a été tué lundi dans un attentat à Benghazi, un coup dur pour ce puissant clan qui aspire à contrôler tout le pays. Le commandement de l'Armée nationale libyenne (ANL) a annoncé dans un communiqué en pleine nuit la mort dans un attentat à la voiture piégée du chef militaire Fauzi Al-Mansouri, l'un des plus importants du pays, fustigeant un «acte lâche et criminel».

Sa voiture a explosé «alors qu'il quittait la mosquée après la prière du soir» dans un quartier résidentiel de Benghazi (nord-est), a précisé l'ANL. Il s'agit d'une des premières attaques visant un aussi haut responsable de l'Est depuis une dizaine d'années, a dit à l'AFP un spécialiste de la région orientale.

Depuis la chute et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a plongé dans l'instabilité et les divisions. Elle est gouvernée par deux exécutifs: l'un basé à Tripoli, reconnu par l'ONU et dirigé par Abdelhamid Dbeibah, et un autre installé à Benghazi, sous le contrôle du clan familial Haftar. L'ANL contrôle l'est depuis 2017 mais fait face à des poches de résistance dans le sud.

Dans un communiqué mardi soir à l'AFP, Khaled Haftar, l'un des deux fils du maréchal occupant les plus hauts postes au sein de l'ANL, a dénoncé une attaque «terroriste». Selon un haut responsable militaire à l'AFP, les autorités de l'Est «suspectent» que l'attentat soit «une attaque djihadiste», même si elles «attendent que les investigations soient achevées».

Le lourd passé de Benghazi

Le bureau de Khalifa Haftar a déclaré plus tard, dans un autre communiqué transmis à l'AFP, que les autorités avaient arrêté «une cellule terroriste à Benghazi qui se préparait à des actes de sabotage», sans faire de lien à ce stade avec l'assassinat de Fauzi Al-Mansouri. Khaled Haftar avait rappelé que Benghazi «a longtemps souffert durant la période 2013-2014, et ses habitants savent pertinemment de quelle nature sont ces criminels».

A l'époque, cette métropole et pratiquement tout l'Est étaient sous le contrôle de mouvements djihadistes dont Ansar al-Charia, remplacés par le groupe Etat islamique. Les troupes du maréchal Haftar les ont combattus pied à pied de 2014 à 2017, parvenant à conquérir la partie orientale puis le Sud.

Fauzi Al-Mansouri, général de brigade quinquagénaire, était originaire d'Ajdabiya (nord-est). Il avait joué entre 2014 et 2017 un rôle crucial dans la victoire des forces pro-Haftar sur les jihadistes dans l'est libyen.

Dans la soirée, le gouvernement de Tripoli a aussi «condamné l'attentat terroriste» contre le général Al-Mansouri. «Dénoncer les actes terroristes et la violence est une question de principe, quelles que soient les positions des uns et des autres», a-t-il dit, appelant le Parquet (à compétence nationale) à «ouvrir une enquête».

Risques sécuritaires et politiques

Khaled Haftar a assisté aux funérailles du général Al-Mansouri aux côtés de son cadet Saddam, vice-commandant de l'ANL et héritier désigné de son père. L'attentat a surpris les connaisseurs de l'Est. Car le camp Haftar aime donner l'image d'une maîtrise totale de son territoire face à la région Ouest et Tripoli, théâtres d'affrontements sporadiques entre des groupes armés se livrant souvent à de nombreux trafics, notamment de gazole, de drogue, et de migrants.

L'attentat constitue un «grave revers pour le dispositif de sécurité» du camp Haftar, compte tenu du «degré de sophistication de l'attaque, menée dans le bastion de l'ANL» qu'est Benghazi, analyse pour l'AFP Hamish Kinnear, du cabinet Verisk Maplecroft. Il intervient aussi alors que l'administration américaine de Donald Trump pousse pour une réunification de la Libye selon les termes d'un plan mis au point par son émissaire pour l'Afrique Massad Boulos.

Le plan prévoit, selon des médias occidentaux, que Saddam Haftar prenne la présidence d'un exécutif unifié installé à Syrte (ville du centre contrôlée par les Haftar) en gardant Abdelhamid Dbeibah au poste de Premier ministre. Pour l'expert Hamish Kinnear, cet assassinat, des attaques de drones sur une raffinerie dans l'Ouest et la démission récente du gouverneur de la Banque centrale «montrent que la situation politique et sécuritaire du pays peut se détériorer rapidement».

Resserrer les rangs

La mort d'Al-Mansouri va «perturber le plan Boulos», confirme à l'AFP Jalel Harchaoui, expert de la Libye au Royal United Services Institute. Car l'accord repose sur «deux postulats» qui ont été «sapés»: «une sécurité inébranlable à Benghazi» et une protection totale de la famille Haftar «pour les officiers qui lui sont fidèles», souligne Jalel Harchaoui.

Après une telle attaque, selon l'expert, le clan Haftar va devoir «resserrer les rangs, raffermir le moral des officiers supérieurs, montrer que la priorité est de préserver l'ANL dans sa structure actuelle, sans la diluer» comme le prévoyait le plan Boulos. Un «retard» voire «un déraillement» du plan «n'est pas à exclure», selon Jalel Harchaoui.