Un réservoir de 4,5 millions de litres d'essence a été détruit lundi par une attaque à Zawiya, en Libye. La NOC a décrété l'état d'urgence, tandis que Tripoli promet de sévir après plusieurs attaques récentes.

AFP Agence France-Presse

Un important réservoir d'essence situé à Zawiya, dans l'ouest de la Libye, a pris feu et s'est effondré lundi après une attaque perpétrée par des inconnus, selon la Compagnie nationale de pétrole (NOC). Le service d'urgence libyen a signalé de cas d'inhalation de fumée dans un communiqué sur Facebook. Mais «aucune victime (dans un état) grave» n'a été recensée, de même source.

«Lundi soir, le réservoir 402-T, appartenant à Brega Oil Marketing pour le stockage d'essence, a été directement visé, provoquant un violent incendie avant son effondrement total. La cuve contenait environ 4,5 millions de litres d'essence, ce qui rend l'incident extrêmement grave en raison de la menace potentielle pour le site, les installations pétrolières voisines et les zones environnantes», a déploré la NOC dans un communiqué lundi sur Facebook.

Le réservoir est situé sur le site de la deuxième plus grande raffinerie de pétrole de Libye, à Zawiya, d'une capacité de raffinage de 120'000 barils par jour. Des attaques similaires ont eu lieu ces derniers jours, a déploré la NOC, visant samedi un réservoir de diesel à Zawiya (45 km à l'ouest de Tripoli) et une usine de dessalement d'eau dimanche.

Tripoli promet de sévir

«Les équipes de pompiers et de protection civile sont immédiatement intervenues (...) pour procéder également au refroidissement des réservoirs adjacents afin d'empêcher la propagation du feu», a indiqué Brega Oil dans un communiqué lundi soir. La compagnie, l'une des plus importantes dans le pays, a réitéré son «appel urgent à toutes les parties afin qu'elles cessent toute hostilité et s'éloignent des installations pétrolières et des dépôts de stockage».

La NOC a déclaré «l'état d'urgence» et demandé une enquête. «La commission de la Chambre des représentants sur l'énergie et les ressources naturelles condamne dans les termes les plus forts l'attaque criminelle qui a ciblé la raffinerie de Zawiya, l'une des installations du secteur du pétrole et du gaz servant de pierre angulaire à l'économie nationale», a réagi le Parlement libyen sur X.

Cette même commission a appelé les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les sites pétroliers, de telles attaques menaçant selon elle directement «la sécurité et la stabilité du pays». Dotée des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, la Libye a plongé dans le chaos après la chute et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011.

Deux exécutifs s'y disputent actuellement le pouvoir: celui dirigé par Abdelhamid Dbeibah et un autre dans l'Est, contrôlé par le puissant maréchal Khalifa Haftar et son clan. Dans un communiqué paru lundi soir, Abdelhamid Dbeibah avait tenu une réunion plus tôt dans la journée avec des responsables clés, dont le ministre de l'Intérieur ainsi que les chefs de certains groupes armés de la capitale «pour faire le point sur les derniers développements en matière de sécurité», soulignant la nécessité de «traiter avec fermeté tout acte portant atteinte à la sécurité, aux infrastructures et installations vitales».