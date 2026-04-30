Le Croissant-Rouge libyen annonce avoir retrouvé 17 corps et secouru 7 personnes lors d'une intervention sur une embarcation en détresse au large de la Libye orientale. L'aide a été fournie dans le cadre d’un partenariat avec le HCR, suggérant qu'il s'agit de migrants.

17 morts et sept survivants ont été retrouvés sur une embarcation au large de la Libye

17 morts et sept survivants ont été retrouvés sur une embarcation au large de la Libye

AFP Agence France-Presse

Le Croissant-Rouge libyen a annoncé mercredi soir que 17 corps avaient été retrouvés et sept personnes secourues lors d'une intervention auprès d'une embarcation en détresse au large de l'est de la Libye. L'organisation libyenne n'a pas donné de détails sur l'identité ou la nationalité de ces personnes mais a dit avoir fourni une assistance humanitaire aux rescapés «dans le cadre du projet de partenariat avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés», laissant entendre qu'il s'agissait de migrants.

«Après huit jours« d'efforts, un navire libyen «a réussi à secourir une embarcation en détresse. L'opération a permis de sauver sept personnes et de récupérer 17 corps», a précisé le Croissant-Rouge dans un communiqué. «Par la suite, les équipes de secours et de transfert des dépouilles du Croissant-Rouge de Tobrouk, accompagnées des forces navales, des garde-côtes et de la sécurité côtière relevant du commandement général, se sont mobilisées pour soutenir le bateau en pleine mer, dans une opération qui a duré plus de huit heures de travail continu dans des conditions difficiles», a-t-il ajouté.

Située à environ 300 km des côtes italiennes, la Libye est l'un des principaux points de départ en Afrique du Nord pour les migrants, en majorité provenant d'Afrique subsaharienne mais aussi d'Asie et du Moyen-Orient, qui tentent la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie.