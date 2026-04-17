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Les touristes fuient la région
Le symbole du luxe bling-bling à Dubaï ferme ses portes

Le Burj Al Arab, l'hôtel le plus haut du monde à Dubaï, ferme pour 18 mois. Une rénovation complète est confiée au designer parisien Tristan Auer.
Publié: 20:57 heures
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Dernière mise à jour: 21:02 heures
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Le «Burj Al Arab» est l'un des hôtels de luxe les plus connus de Dubaï.
Photo: Shutterstock
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Milena Kälin

Avec ses 321 mètres, c’est le plus haut hôtel du monde. Dormir dans l’une des 198 suites du Burj Al Arab, c’est s’attendre à un luxe absolu: cristaux Swarovski, marbre et feuilles d’or. Mais l’établissement de Dubaï n’accueille temporairement plus de clients. Il ferme ses portes pour 18 mois, comme l’a annoncé Jumeirah Group, propriétaire des lieux. 

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Après 27 ans d’exploitation ininterrompue, une rénovation complète s’impose, explique la direction. Le projet est confié à l’architecte d’intérieur parisien Tristan Auer. Dans sa communication, l’exploitant ne mentionne même pas la guerre en cours au Moyen-Orient.

Pourtant, Dubaï reste sous forte pression comme destination touristique. Le week-end du déclenchement de la guerre en Iran, le Burj Al Arab a fait la Une de la presse internationale. Le gratte-ciel a été évacué puis touché peu après par un drone. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, l’incendie a été maîtrisé.

Les touristes évitent Dubaï

Mais cet épisode inquiète fortement les voyageurs. Au lieu d’un palace à Dubaï, les plus aisés privilégient désormais une villa à Majorque. L’Espagne figurait déjà parmi les destinations les plus demandées à Pâques, tout comme l’Italie et la France, selon Dertour.

Les îles de Malte et d’Ibiza ont aussi cote. Cette tendance s’explique également par l’adaptation des vols: en raison du conflit, les compagnies aériennes évitent largement l’espace aérien du Moyen-Orient. 

L’hôtel de luxe Burj Al Arab prévoit de rouvrir vers fin 2027. Reste à voir s’il attirera autant de clients qu’auparavant, ce qui dépendra de la situation dans la région et du trafic aérien. Une nuit dans une suite coûte déjà près de 5000 dollars – et pourrait encore augmenter après les travaux.

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