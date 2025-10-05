DE
Les secouristes sont en difficulté
Près de 1000 alpinistes sont bloqués par une tempête de neige sur l'Everest

Une forte tempête de neige bloque près de 1000 alpinistes sur l'Everest. Sur le versant tibétain, les sauveteurs luttent contre des mètres de neige pour libérer les personnes.
Publié: 15:40 heures
|
Dernière mise à jour: 15:44 heures
Écouter
Un bouchon d'alpinistes au sommet de l'Everest. (photo d'archives)
Photo: keystone-sda.ch
Marian Nadler et BliKI

Une tempête de neige inattendue bloque près de 1000 alpinistes sur l'Everest, rapportent les médias d'Etat chinois. La situation est critique sur le versant tibétain de la plus haute montagne du monde. Des tentes ont été complètement recouvertes ou détruites par la neige.

Selon la plateforme d'information gouvernementale Jimu Xinwen, il y aurait également des victimes sur place. Il n'y a pour l'instant pas d'informations sûres concernant d'éventuels décès.

Le versant est de l'Everest a connu la tempête de neige la plus violente depuis des années, avec une visibilité de moins d'un mètre. Des passages importants comme le col d'Ula sont complètement enneigés.

Situation tendue

Depuis dimanche, une opération de sauvetage de grande envergure est en cours. Des masses de neige de plusieurs mètres bloquent les routes d'accès aux campements situés à plus de 4900 mètres d'altitude. Les sauveteurs en montagne et des centaines de villageois luttent contre les conditions extrêmes pour dégager les voies.

Les opérations de sauvetage s'avèrent extrêmement difficiles en raison des perturbations des signalisations et de la neige profonde. Certains touristes ont déjà pu être évacués, mais la majorité d'entre eux est toujours bloquée.

47 morts au Népal

La tempête de neige a commencé vendredi soir. En réaction, les autorités ont fermé la région du Mont Everest aux visiteurs le samedi soir. Les effets de la tempête s'étendent jusqu'au Népal voisin.

Là-bas, des pluies torrentielles et des crues soudaines ont fait au moins 47 morts depuis vendredi. La situation sur l'Everest reste tendue. Les secouristes mettent tout en œuvre pour ramener les alpinistes bloqués en sécurité.

