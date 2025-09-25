L'alpiniste polonais Andrzej Bargiel est redescendu de l'Everest à ski, devenant la première personne à accomplir cet exploit sans oxygène supplémentaire. Son équipe et l'organisateur de l'expédition ont annoncé cet exploit jeudi.

L'alpiniste polonais Andrzej Bargiel a réussi la descente de l'Everest à ski, une première mondiale réalisée sans recours à l'oxygène supplémentaire. Photo: Pasang Rinzee Sherpa

Après avoir atteint sans masque à oxygène le plus haut sommet du monde, à 8848 m, il s'est élancé lundi à ski sur les pentes enneigées de cette montagne de l'Himalaya. Des vidéos publiées sur son compte Instagram le montrent en train de gravir le sommet skis sur le dos avant de glisser sur la neige immaculée.

L'Everest a été descendu à ski plusieurs fois mais jamais intégralement et sans recours à des bouteilles d'oxygène, comme a réussi à le faire cet alpiniste de 37 ans.

16 heures dans la «zone de la mort»

Chhang Dawa Sherpa de Seven Summit Treks, l'organisateur de cette expédition, a expliqué à l'AFP que l'alpiniste polonais avait skié jusqu'au Camp 2, où il a passé une nuit, avant de poursuivre sa descente vers le camp de base, toujours à ski, le lendemain.

«C'était extrêmement difficile et personne ne l'avait fait auparavant, encore moins sans oxygène», a souligné Chhang Dawa Sherpa.

De fortes chutes de neige l'ont contraint à passer 16 heures dans la «zone de la mort» située au-dessus des 8000 mètres. Cette zone est surnommée ainsi car l'air ne renferme que 30% de l'oxygène qu'il contient au niveau de la mer, ce qui peut provoquer une extrême fatigue et un mal des montagnes aiguë pouvant entraîner la mort en quelques heures.

A son retour au camp de base, Bargiel a été accueilli avec une khada, une écharpe bouddhiste traditionnelle.