Un candidat réclame déjà une nouvelle élection au Pérou

Rafael Lopez Aliaga, éliminé de la présidentielle au Pérou, exige jeudi de nouvelles élections sous 48 heures. Il dénonce fraudes et irrégularités malgré l'absence de preuves selon les observateurs internationaux.

AFP Agence France-Presse

Le candidat ultraconservateur à la présidentielle péruvienne Rafael Lopez Aliaga a exhorté jeudi les autorités à organiser une nouvelle élection dans les 48 heures, après avoir été éliminé du second tour. Le Jury National des Elections (JNE) «a 48 heures pour déclarer de nouvelles élections d'ici dimanche», a déclaré Rafael Lopez Aliaga.

C'est ce jour-là que l'autorité électorale prévoit de proclamer officiellement les résultats du premier tour, où la candidate de droite Keiko Fujimori est arrivée en tête avec 17,1 % des suffrages. Après un laborieux décompte suite au premier tour le 12 avril, le candidat de gauche radicale Roberto Sanchez s'est qualifié pour le second tour avec une avance de quelque 20'000 voix sur Rafael Lopez Aliaga, avec 12% et 11,9% des suffrages respectivement, selon les résultats quasi-définitifs.

Scrutin obligatoire

«Le jour où ils proclameront leur liste truquée, nous la contesterons (...) la seule façon de me battre a été la fraude, et on ne reconnaît pas un gouvernement illégitime», a martelé le candidat battu. Rafael Lopez Aliaga, un ancien maire de Lima, dénonce depuis plusieurs semaines des fraudes et des irrégularités dans le processus électoral.

Lors du premier tour, des retards dans l'acheminement du matériel électoral ont empêché plus de 50'000 électeurs de voter, contraignant les autorités à prolonger le vote d'une journée. «Ils savent l'énorme fraude qu'ils sont en train de commettre, des procès-verbaux ont été perdus, quel genre de processus est-ce là ? Ils ont tout fait de travers», a protesté le candidat ultraconservateur.

La mission d'observation électorale de l'Union européenne a évoqué de «graves défaillances», mais a affirmé n'avoir relevé «aucune preuve objective» de fraude. Plus de 27 millions d'électeurs ont été appelés à voter lors de ce scrutin obligatoire, qui doit également renouveler le Parlement, avec le retour à un système bicaméral inédit depuis 1990. Le second tour est prévu le 7 juin.



