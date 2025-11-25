Publié: il y a 54 minutes

Une famille turco-allemande de quatre personnes est décédée à Istanbul en novembre suite à une intoxication à la phosphine. Le rapport d'autopsie confirme la présence de ce gaz toxique, probablement lié à un traitement antiparasitaire dans leur hôtel.

On sait désormais ce qui a empoisonné la famille de touristes à Istanbul

Les quatre membres de la famille Böcek sont décédés en quelques jours

Les quatre membres d'une famille turco-allemande décédés mi-novembre à Istanbul ont succombé à une intoxication à la phosphine. C'est ce que révèle le rapport d'autopsie soumis mardi au procureur.

«Aucune trace de poison n'a été trouvée dans le sang, l'estomac ou les aliments consommés par la famille, tandis qu'une forte présence de phosphine a été détectée», rapportent le site d'information T24 ainsi que la chaîne de télévision privée Halk TV, citant le rapport de l'Institut de médecine légale.

«Des preuves solides ont été trouvées indiquant que la famille Böcek est décédée à cause du gaz phosphine», ajoutent-ils. Le rapport semble confirmer qu'un traitement antiparasitaire effectué dans l'hôtel où séjournait les parents et les deux enfants pourrait être à l'origine des décès.

«Des preuves ont été trouvées que ce produit chimique a été utilisé par l'hôtel». La phosphine, également connue comme l'hydrure de phosphore ou phosphure d'aluminium, est un insecticide hautement toxique pour l'homme et les mammifères.

A l'état gazeux elle pénètre dans l'organisme par inhalation, se distribue essentiellement dans le foie, le système nerveux et le coeur, précise sur son site l'INRS, Institut français de Santé et de sécurité au travail.

L'iNRS prévient que «l'exposition par inhalation à de fortes doses de phosphine provoque des atteintes neurologiques, respiratoires et cardiaques sévères pouvant aller jusqu'à la mort du sujet».

Contre les punaises

Les quatre membres de la famille Böcek sont décédés en quelques jours - les enfants de trois et six ans, puis la mère puis le père - après être tombés malades le 12 novembre. Une intoxication alimentaire avait été évoquée dans un premier temps comme la cause du décès.

Le procureur d'Istanbul avait ouvert une enquête soupçonnant un empoisonnement alimentaire. Mais cette piste avait été rapidement écartée, les médias turcs faisant état d'un «empoisonnement chimique dans l'hôtel où ils séjournaient», qui avait selon eux eu à lutter contre une invasion de punaises de lit.

Le produit aurait pu contaminer la chambre de la famille, située au-dessus, par une bouche d'aération de la salle de bain. L'hôtel a été fermé et onze personnes ont été arrêtées.