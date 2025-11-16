Une mère et ses deux enfants, en vacances à Istanbul, sont morts dans leur hôtel dans des circonstances floues. Seul le père a survécu de justesse. Alors qu'une intoxication alimentaire est officiellement privilégiée, une autre piste fait désormais son chemin.

Un mal mystérieux décime une famille en vacances à Istanbul

1/4 Les petits Kadir et Masal, ainsi que leur maman Çiğdem B. sont décédés à l'hôpital peu après avoir pris cette photo.

«Nous pleurons depuis deux jours. Deux de mes petits-enfants et une de mes filles sont morts», confie le père de Çiğdem B.* au journal turc «Nokta Gazetesi». L'homme est encore sous le choc.

La raison pour laquelle sa fille et ses deux enfants, Kadir (6 ans) et Masal (3 ans) ont perdu la vie n'est toujours pas claire. La famille, installée à Hambourg, était venue passer des vacances en Turquie. Mais, seul le père, Servet B.*, hospitalisé en soins intensifs, y a survécu de justesse.

Pour l’heure, les autorités privilégient l’hypothèse d’une intoxication alimentaire. Mardi 11 novembre, la famille avait mangé des moules farcies et du kokoreç (des boyaux d’agneau grillés) dans le quartier d’Ortaköy, à Istanbul. Peu après leur repas, ils se sont tous mis soudainement à vomir. Le lendemain, ils ont été admis à l’hôpital avec une suspicion d’intoxication alimentaire. Apparemment guéris, ils ont été autorisés à regagner leur hôtel.

Choc à Istanbul et en Allemagne

Mais l'état des deux enfants et de leurs parents s’est à nouveau aggravé de façon brutale. Les membres de la famille ont donc été transportés une nouvelle fois à l'hôpital. Kadir et Masal sont décédés peu après leur admission. Dans la foulée, c'est leur maman qui s'est éteinte.

Une amie de la famille, qui est également leur voisine en Allemagne, peine à réaliser ce qui vient de se passer. «Je n’ai pas de mots. Juste avant le drame, nous échangions encore sur WhatsApp», raconte-t-elle au journal allemand «Bild». Son compagnon ajoute :«Ils formaient une famille paisible et soudée, toujours ensemble, très unis.»

Le couple prend actuellement soin des deux chatons de la famille décimée. Les deux parents souhaitaient les offrir à leurs enfants à leur retour de vacances.

L'hôtel de la famille évacué

Pendant ce temps, l'enquête bat son plein à Istanbul. Deux autres touristes, un Italien et un Marocain auraient également été hospitalisés avec des symptômes d'intoxication, rapportent les agences de presse DHA et Anadolu. Ils auraient séjourné dans le même hôtel de la vieille ville d'Istanbul que la famille allemande.

Si la piste de l'intoxication alimentaire reste privilégiée à ce stade, une autre hypothèse est désormais prise très au sérieux: celle une lutte antiparasitaire mal menée. L'hôtel dans lequel se trouvait la famille B. a d'ores et déjà été évacué et les clients ont tous été transférés dans d'autres établissements, rapporte Anadolu. Le nombre exact de personnes concernées par ces maux mystérieux n'a pas été précisé.

Le propriétaire de l'hôtel arrêté

Les objets de l'hôtel auraient tous été saisis afin d'être analysés en laboratoire. La police scientifique assure de son côté avoir prélevé des échantillons d’eau potable. Avant le drame, une chambre du rez-de-chaussée aurait été désinfectée à l’aide de produits chimiques, probablement des pesticides utilisés contre les nuisibles, rapporte l'agence Anadolu.

Deux personnes ayant réalisé la désinfection ainsi qu’un responsable de l’hôtel ont été arrêtés samedi. Selon le journal «Cumhuriyet», il s’agit du propriétaire de l’établissement, du fils d’un patron d’entreprise de désinsectisation et de l’homme ayant procédé à la pulvérisation.

Un boulanger travaillant dans un commerce proche de l'hôtel a également été interpellé. Une nouvelle arrestation qui porte à huit le nombre total de personnes appréhendées. Aucune confirmation officielle n’a été donnée pour l’instant. Vendredi 14 novembre, quatre autres suspects – des vendeurs de sucreries, de moules farcies et de kokoreç – avaient déjà été arrêtés. Ils sont accusés d’homicide par négligence, selon la chaîne publique TRT.