Les quatre membres de la famille turco-allemande en vacances en Turquie sont tous décédés à Istanbul après une probable intoxication. Le père, dernier survivant, est mort lundi soir. Une enquête est en cours, avec onze arrestations effectuées.

Le père de la famille décimée par un mal mystérieux en Turquie meurt à son tour

Tous les membres de la famille Bocek ont été emportés par un mal mystérieux lors de leurs vacances en Turquie.

Le père de la famille turco-allemande qui a péri après une probable intoxication est décédé lundi soir à Istanbul, portant le bilan à quatre victimes. C'est ce qu'a rapporté lundi l'agence privée turque DHA.

Les quatre membres de la famille – des Turcs habitants en Allemagne, et en vacances à Istanbul – sont tombés malades mercredi après avoir consommé plusieurs plats populaires dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore. La mère, Cigdem Bocek, est morte vendredi à l'hôpital, au lendemain du décès de son fils Kadir, 6 ans, et de sa fille Masal, 3 ans.

Le père, Servet Bocek, qui a perdu la vie lundi, était depuis cinq jours en soins intensifs. Onze personnes au total ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête, selon l'agence turque officielle Anadolu.

Hôtel placé sous scellé

Une enquête initialement axée sur une suspicion d'intoxication alimentaire a été ouverte par le parquet d'Istanbul. Avant que n'apparaissent des éléments suggérant que la famille aurait pu être exposée à des pesticides dans l'hôtel où elle séjournait, ont rapporté les médias turcs.

Selon le journal Hürriyet, qui cite des enquêteurs, un produit contre les punaises de lit a été pulvérisé dans une chambre du rez-de-chaussée de l'hôtel. Il pourrait avoir atteint la chambre de la famille, au premier étage, par une bouche de ventilation de la salle de bains.

L'hôtel, situé dans le vieux quartier historique d'Istanbul et dont le nom n'a pas été rendu public, a été évacué samedi après que deux clients, souffrant comme la famille de nausées et de vomissements, ont été hospitalisés, a rapporté Anadolu. L'établissement a été placé sous scellés dimanche.

Pluie d'arrestations

Parmi les personnes arrêtées figurent cinq vendeurs de nourriture, le propriétaire de l'hôtel et deux employés, ainsi que trois personnes travaillant dans une entreprise de lutte antiparasitaire, a indiqué Anadolu. L'agence n'a toutefois pas précisé la date à laquelle elles avaient été interpellées.

«Nos forces de sécurité et le parquet mèneront les investigations nécessaires pour déterminer les causes de ces décès (...). Nous ne tolérons aucune négligence, même minime, en matière de sécurité alimentaire», a affirmé lundi soir le président turc Recep Tayyip Erdogan après la réunion de son cabinet.

La mère et les enfants inhumés

«Bien que le tragique incident d'Istanbul ne soit pas encore résolu, je tiens à souligner que nous trouvons injustes les commentaires malveillants qui accusent notre secteur agroalimentaire», a-t-il ajouté. La publication du rapport toxicologique des experts médico-légaux, accompagné d'un rapport sur les échantillons d'aliments analysés par des spécialistes du ministère de l'Agriculture, pourrait prendre plusieurs jours, selon les médias turcs.

La mère et ses enfants ont été enterrés samedi lors d'une cérémonie dans leur village natal dans la région de Bolvadin (centre), ont rapporté plusieurs journaux turcs.