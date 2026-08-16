L'Arabie saoudite et d'autres alliés reprochent à Donald Trump son échec diplomatique dans le conflit avec l'Iran. En réaction, Riyad met en place une alliance militaire regroupant 13 Etats afin de renforcer la sécurité régionale.

«C'est Trump qui a déclenché cette guerre, et c'est nous qui en payons le prix»

«C'est Trump qui a déclenché cette guerre, et c'est nous qui en payons le prix»

Les pays du Golfe sont en colère contre le gouvernement américain

Marian Nadler

Le mécontentement grandit dans le golfe Persique. Les alliés traditionnels des Etats-Unis s’inquiètent de plus en plus de l’incapacité du président américain Donald Trump à mener la diplomatie nécessaire pour parvenir à la paix avec l'Iran, rapporte le «Washington Post», citant des sources bien informées.

Les revirements de Trump, qui multiplie les menaces à l'encontre des mollahs sans jamais les mettre à exécution, agacent certains au Moyen-Orient. Selon plusieurs représentants gouvernementaux et un ancien diplomate américain interrogés par le quotidien, les gouvernements d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar, du Koweït et de Bahreïn partagent le même agacement face à l'administration américaine. Certains pays en viendraient même à remettre en question l'intérêt de maintenir d'importantes bases militaires américaines sur leur sol.

Une nouvelle alliance militaire?

Un interlocuteur du «Washington Post» résume ainsi le point de vue des Etats du Golfe: «C’est Trump qui a déclenché cette guerre, et c’est nous qui en payons le prix.»

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’Arabie saoudite ait récemment conclu une nouvelle alliance militaire avec 13 Etats au total, dont la Turquie, le Pakistan et l’Egypte. L’objectif de cette alliance nouvellement créée serait de contrer plus efficacement les menaces maritimes dans la région.