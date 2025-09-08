En Nouvelle-Zélande, la cavale d’un père et de ses trois enfants a pris une tournure tragique lorsque ce dernier a été abattu par la police. Après de longues recherches, ses enfants ont été retrouvés sains et saufs. Voici le récit des dernières heures de l'enquête.

Enlevés par leur père, comment ces trois enfants néo-zélandais ont-ils été retrouvés?

1/6 Tom Phillips est mort. La police a abattu l'homme après qu'il ait caché ses enfants pendant quatre ans. Photo: NZ Police

Janine Enderli

Après presque quatre ans, la recherche d'un père fugitif et de ses trois enfants a pris fin. Lundi matin, dans la nature néo-zélandaise, Tom Phillips a été abattu par la police. Plus tard, deux de ses enfants disparus ont été découverts dans une zone isolée.

Depuis environ une semaine, l'étau se resserrait autour du père de famille. Le 29 août, Tom Phillips a vraisemblablement commis un cambriolage dans une petite épicerie. Depuis, la police a suivi ses faits et gestes. Les dernières heures de l'enquête ont pris une tournure dramatique.

Lundi, 2h30 (heure locale): cambriolage et fuite en quad

Aux premières heures du 8 septembre, les policiers ont finalement mis la main sur le fugitif. Vers 2h30, la police a reçu un appel d'urgence concernant un autre cambriolage sur le site d'une entreprise à Piopio. L'appelant a déclaré avoir vu deux personnes portant des lampes frontales. Il les a décrits comme «un homme en tenue de travail et une personne plus petite».

Lorsque la police est arrivée, les individus étaient en train de charger de la marchandise sur un quad. Ils ont immédiatement pris la fuite. Une course-poursuite spectaculaire avec des hélicoptères et de nombreuses forces d'intervention a suivi.

3h20: la police pose une herse

Pendant plus de 40 minutes, des patrouilles de police ont poursuivi le quad. Vers 3h20, des agents ont posé une herse à un carrefour afin d'arrêter l'homme. «Quelques minutes plus tard, le quad a franchi les barrières et s'est arrêté peu après», a expliqué la cheffe de la police, Jill Rogers.

Une voiture de patrouille est ensuite arrivée sur les lieux avec un seul policier à bord. Lorsque l'agent est sorti de son véhicule, il a été touché par des tirs à la tête et à l'épaule. «Une deuxième unité de police est immédiatement arrivée sur les lieux, la police a tiré sur l'homme armé et l'a mis hors d'état de nuire», a déclaré Jill Rogers. Vers 3h30, Tom Phillips est mort.

L'un des enfants du Néo-Zélandais a assisté à l'assault. Il a été immédiatement pris en charge par les services médicaux.

10h: l'enfant est interrogé

Lundi matin, la police et les autorités se sont adressées au public. Elles ont informé la population de l'intervention de la nuit. Jill Rogers a mentionné qu'un interrogatoire allait être conduit avec l'enfant qui accompagnait son père.

«Nous sommes profondément soulagés que ce calvaire se termine enfin. Ils nous ont cruellement manqué chaque jour pendant près de quatre ans. Nous sommes impatients de les accueillir à la maison avec amour et soins», a déclaré la mère des enfants.

11h30: les recherches battent leur plein

Personne ne sait où se trouvent les deux enfants restants ni dans quel état ils se trouvent. «Nous sommes extrêmement inquiets», déclare la cheffe de la police. Les températures menacent de chuter dans la nuit de lundi à mardi.

Les spécialistes survolent la zone avec des hélicoptères autour du site d'intervention. «Nous travaillons dur pour les retrouver», a déclaré le responsable de l'enquête, Andrew Saunders.

15h40: les enfants sont introuvables

La police fait le point sur la situation. Aucune trace des deux enfants n'a été retrouvée. «Nous ne savons pas où ils se trouvent pour le moment», a déclaré Jills Rogers.

Les enquêteurs ont par ailleurs saisi de nombreuses armes dans le quad du fugitif, précise la police. La route autour du lieu de l'intervention est jonchée de journalistes, de policiers et de véhicules d'intervention.

«Il faut que cela cesse maintenant», déclare Jill Rogers. «Nous pensons que les enfants se trouvent dans la brousse. Notre priorité est de les retrouver ce soir. Il nous reste encore environ trois heures de lumière du jour.»

16h30: fin des recherches

La nouvelle fait le tour du monde. Les deux enfants ont été retrouvés. «C'est avec un grand soulagement que je peux vous annoncer que nous avons retrouvé les enfants restants de Tom Phillips», a déclaré la cheffe de la police, à 17h52. L'enfant, sauvé dans la nuit, a aidé de manière décisive la police à déterminer où se trouvaient ses frères et sœurs.

Le camping était «très isolé», indique Jill Rogers, une situation qui a compliqué les recherches.