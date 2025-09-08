En Nouvelle-Zélande, Tom Phillips, un père en cavale depuis près de quatre ans avec ses enfants, a été abattu lundi lors d'un affrontement avec la police. Un de ses enfants, non blessé, a été pris en charge par les autorités. Les autres sont toujours recherchés.

Un père en cavale depuis quatre ans abattu par la police en Nouvelle-Zélande

Un des enfants a été retrouvé

Des clichés rendus publics par la police montrent le fugitif Tom Philipps durant sa cavale. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Tôt lundi matin, la police a été appelée pour un vol dans un magasin de Waikato, sur l'île du Nord, prétendument commis par deux personnes à bord d'un quad. Tom Phillips avait jusqu'ici réussi à échapper à toute interpellation, malgré plusieurs signalements, notamment pour une précédente tentative d'effraction dans un magasin le mois dernier.

«Sachant que nous avions déjà des informations indiquant que Tom Phillips se trouvait également dans cette zone, des renforts ont été appelés et se sont rendus sur place», a indiqué Jill Rogers, commissaire adjointe pour la région des districts du Nord. La police a intercepté le quad à l'aide d'une herse posée sur la route, après quoi des coups de feu ont été tirés.

D'autres enfants non localisés

La commissaire adjointe a ajouté qu'une «deuxième patrouille est arrivée et a engagé le combat» avec le fugitif, qui est ensuite décédé. Tom Phillips était accompagné d'un de ses enfants. Celui-ci n'a pas été blessé et a été pris en charge par la police.

«Nous menons une enquête urgente pour localiser les autres enfants de Tom Phillips, pour lesquels nous sommes très inquiets», a précisé Jill Rogers. La police soupçonnait Tom Phillips d'avoir commis plusieurs infractions depuis sa fuite et l'avait accusé de vol aggravé, de blessures graves et de possession illégale d'une arme à feu.

«Ils nous ont énormément manqués»

La mère des trois enfants, prénommée Cat, a déclaré avoir été «profondément soulagée» que l'épreuve soit terminée. «Ils nous ont énormément manqué chaque jour, et nous attendons avec impatience de les accueillir à la maison,» a-t-elle confié à la chaine de radio RNZ.

«En même temps, nous sommes attristés par la tournure des événements d'aujourd'hui. Nous avons toujours espéré que les enfants puissent revenir en paix et en sécurité». La mère a demandé de respecter le droit à la vie privée de la famille pour que les enfants se réintègrent dans un «environnement stable et aimant» après avoir «enduré une période longue et difficile».