Vidéo d'un cambriolage
Un père fugitif aperçu avec un de ses enfants après quatre ans de cavale

En Nouvelle-Zélande, la fuite d'un homme avec ses trois enfants depuis 2021 fait couler beaucoup d'encre. Une caméra de surveillance l'a peut-être filmé en train de voler de la nourriture.
Publié: 22:22 heures
Les images montrent deux cambrioleurs dans la petite ville néo-zélandaise de Piopio.
Mercredi, vers deux heures du matin, deux silhouettes inquiétantes rôdent devant un magasin de la petite ville néo-zélandaise de Piopio. Visages dissimulés, lampes frontales sur la tête.

La police a diffusé vendredi des images de vidéosurveillance montrant un cambriolage. Les deux individus encagoulés s’emparent d’un quad chargé de denrées alimentaires avant de disparaître à toute vitesse. Mais ce n’est sans doute pas un cambriolage ordinaire. Les enquêteurs soupçonnent Tom Phillips de s’être approvisionné de cette manière.

Un père dans la nature avec ses enfants

Il y a quatre ans, ce Néo-Zélandais avait disparu avec ses trois enfants après une dispute avec sa femme. Depuis, il vivrait dans les zones reculées et difficiles d’accès du Waikato, sur l’île du Nord. Les recherches menées par les autorités n’ont jamais permis de le retrouver.

Ces nouvelles images sont donc cruciales. «Nous pensons que les deux personnes filmées sont Tom et l’un de ses enfants », a déclaré l’enquêteur Andy Saunders lors d'une conférence de presse vendredi.

Tom Phillips est accusé de plusieurs délits, dont vol qualifié, coups et blessures graves et détention illégale d’armes. Mais la priorité de la police reste le sort des enfants. Agés aujourd’hui de neuf, dix et douze ans, ils n’ont plus remis les pieds à l’école depuis leur disparition. La dernière fois qu’ils ont été vus, c’était en octobre 2024, par des chasseurs de sangliers.

Une récompense contre des indices

Afin de préserver la sécurité des enfants, la police refuse toute opération risquée. «Nous n’entrerons pas dans une confrontation», a souligné Andy Saunders.

En juin 2024, une récompense de 80’000 dollars néo-zélandais (environ 42’000 francs) avait été promise pour toute information menant aux enfants. Sans résultat. Déjà en mai 2023, Tom Phillips avait participé à un braquage de banque armé, ce qui avait conduit à l’émission d’un mandat d’arrêt en septembre.

«Je veux juste que mes bébés soient de retour»

La mère des enfants garde l’espoir de les revoir. Mais elle exprime aussi sa colère. Selon elle, Tom Phillips exerçait un contrôle constant, sur elle comme sur les enfants. «J’ai l’impression de ne pas m’être assez battue, de ne pas avoir fait assez de bruit. J’ai l’impression que c’est de ma faute», confiait-elle l’an dernier à TVNZ.

Son seul vœu: retrouver ses enfants. «Je veux juste que mes bébés soient de retour à la maison. J’ai encore certains de leurs vêtements, leurs cadeaux de Noël de l’année où ils ont disparu. Je ne sais même plus à quoi ils ressemblent aujourd’hui.»

