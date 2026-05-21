Naples secoué par un séisme au petit matin

AFP Agence France-Presse
Un séisme de magnitude 4,4 a secoué jeudi matin la zone des Champs phlégréens, à quelques kilomètres de Naples, selon l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie (INGV).
La secousse a été enregistrée à 5H50 (3H50 GMT), à trois kilomètres de profondeur. Son épicentre était dans le golfe de Pouzzoles, une localité en bord de mer faisant partie de la métropole de Naples. Le séisme a été suivi d'une réplique de moindre intensité à 5H57.
Les Champs phlégréens, dont une éruption il y a 40'000 ans avait affecté le climat de la planète, inquiètent riverains et scientifiques en raison d'une résurgence de leur activité due aux gaz émis par le magma et qui font pression sur la surface en fissurant le sol.
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