Des opérations de recherche de grande envergure ont été lancées. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le véhicule blindé américain qui a coulé dans un marais dans l'est de la Lituanie, dans lequel pourraient se trouver quatre soldats américains portés disparus, a été récupéré, a annoncé lundi matin l'armée lituanienne, mais sans évoquer le sort des disparus.

Les soldats américains, qui étaient stationnés en Lituanie depuis deux mois, participaient à un exercice militaire sur un terrain d'entraînement à Pabrade, une ville proche de la frontière avec le Bélarus. «Le véhicule a été récupéré», a écrit sur les réseaux sociaux le chef des forces armées lituaniennes, le général Raimundas Vaiksnoras. Il a demandé «le respect et la solidarité de tous en attendant de plus amples informations», notamment sur le sort des quatre soldats américains disparus.

Appel à la patience

La ministre lituanienne de la Défense Dovile Sakaliene a précisé ensuite que «l'opération de remorquage s'est achevée à 4h30» (01h30 GMT). Dovile Sakaliene a signalé que la police militaire lituanienne et des enquêteurs américains ont été dépêchés sur le site de l'opération. «Veuillez être patients et rester concentrés jusqu'à ce qu'ils puissent nous donner plus d'informations sur la situation», a déclaré la ministre à la radio locale LRT. «Si la récupération du véhicule ne fournit pas toutes les réponses, le travail devra se poursuivre», a-t-elle ajouté.

Les autorités lituaniennes ont été informées de la disparition des quatre soldats américains mardi. Depuis, une action de sauvetage lituano-américaine de grande envergure a été lancée, avec la participation de centaines de personnes et d'équipements lourds. A la demande de Vilnius, la Pologne a dépêché sur place une unité de 150 soldats et spécialistes.

Immergé à 4,5 mètres de profondeur

Le véhicule de dépannage M88 Hercules utilisé par les soldats a été localisé mercredi. Selon l'armée américaine, le véhicule a été retrouvé immergé à environ 4,5 mètres de profondeur sous un plan d'eau et de boue, ce qui a rendu l'opération de récupération extrêmement difficile.

«La zone autour du site est incroyablement humide et marécageuse», indiquait vendredi le service de presse de l'armée américaine en Europe et en Afrique, ajoutant que «le drainage de la zone est lent et difficile en raison des infiltrations des eaux souterraines».

La Lituanie, membre de l'Otan et de l'UE, accueille plus de 1000 soldats américains stationnés par rotation.