L'assaillant de la tuerie de Cracovie, qui a coûté la vie à neuf personnes, s'inspirait du néonazi Anders Behring Breivik. Les autorités polonaises évoquent des indices solides d'une radicalisation d'extrême droite.

L'auteur de la tuerie de Cracovie s'intéressait au néonazi Breivik

L'auteur de la tuerie de Cracovie s'intéressait au néonazi Breivik

ATS Agence télégraphique suisse

L'auteur de la tuerie de Cracovie la semaine dernière s'intéressait au néonazi Anders Behring Breivik, a déclaré mardi le ministre polonais de la Justice. Il a estimé que plusieurs éléments recueillis par les enquêteurs renforçaient l'hypothèse d'une radicalisation d'extrême droite.

«Les services ont accès à l'ordinateur du terroriste. On voit effectivement qu'il a consulté des sites portant sur Anders Breivik», a déclaré Waldemar Zurek, ajoutant que les enquêteurs avaient également retrouvé chez l'assaillant un drapeau dit de Gadsden, un drapeau historique américain représentant un serpent à sonnette sur fond jaune, accompagné de la devise «Don't Tread on Me». Ce symbole est parfois associé à certains mouvements d'extrême droite américains.

Le 22 juillet 2011, Breivik avait d'abord fait exploser une bombe dans une camionnette près du siège du gouvernement à Oslo, faisant huit morts, puis tué par balle 69 autres personnes, des adolescents pour la plupart, qui participaient à un camp d'été de la Jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya.

L'équipée meurtière de Michal Oksinski a coûté la vie à un total de neuf personnes, selon le bilan établi après la découverte des corps de ses parents et de sa soeur, retrouvés avec des plaies par balles à leur domicile à deux heures de route du lieu de la fusillade à Cracovie. C'est dans cette ville, ancienne capitale de la Pologne, qu'il avait, en tenue militaire, masqué et casqué, armé d'un fusil semi-automatique, ouvert le feu depuis son véhicule sur des passants sur la grande place du marché prisée des touristes dans le centre historique. Six personnes, dont un Britannique et une Autrichienne, ont trouvé la mort à Cracovie. Quinze autres, dont cinq de nationalité étrangère (britannique, portugaise, russe, allemande et autrichienne) ont été blessées.

«Indices très solides»

Les investigations portent également sur l'entourage de l'assaillant et d'éventuels liens idéologiques ayant pu influencer son passage à l'acte, a indiqué le ministre. Sans exclure d'autres pistes, notamment celle de troubles psychiques, M. Zurek a estimé que les différents éléments recueillis formaient des «indices très solides» et que les premières déclarations des autorités évoquant une possible radicalisation d'extrême droite semblaient désormais trouver confirmation dans les preuves rassemblées par les enquêteurs.

Il a également pointé «une certaine préparation» du tueur, soulignant que la possession d'une dizaine de chargeurs pour une arme semi-automatique et d'environ 500 cartouches dépassait largement les besoins habituels d'un tireur fréquentant un stand de tir. «On voit clairement que cet individu se préparait à passer à l'acte», a-t-il ajouté.

Les expertises se poursuivent par ailleurs sur les armes et les munitions utilisées. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le tireur disposait de munitions de type militaire ou de projectiles conçus pour provoquer des blessures plus graves, a déclaré le ministre.