Marco Torti, conseiller communal de la section Pully-Paudex-Belmont (VD) a témoigné de l'attaque ayant coûté la vie d'au moins 6 personnes, ce samedi 7 novembre, au centre de Cracovie. Il raconte une expérience bouleversante.

Sur place, un élu vaudois raconte le chaos après la fusillade de Cracovie

Sur place, un élu vaudois raconte le chaos après la fusillade de Cracovie

Ellen De Meester Journaliste Blick

«J'ai entendu des bruits tonitruants, nous raconte Marco Torti, depuis Cracovie. Mais je n'ai pas perçu les coups de fusil, tant le tumulte était grand.» En organisant trois jours de visites culturelles en Pologne, le conseiller communal libéral-radical (PLR) de la section Pully-Paudex-Belmont (VD) ne s'attendait évidemment pas à témoigner d'un véritable drame.

Présent sur la célèbre place du Marché, le samedi 7 novembre, il était sur place lorsqu'un Polonais de 24 ans a soudainement tiré sur des passants, causant la mort de six personnes et faisant 15 blessés. Le jeune homme, «fasciné par les idéologies d'extrême-droite», aurait également tué ses parents et sa soeur avant de se rendre dans le centre-ville de Cracovie. Blessé par la police, le dénommé Michal O. a succombé à ses blessures à l'hôpital, ce lundi, après avoir subi trois opérations.

«La place était pleine de monde, les gens avaient congé, se souvient Marco Torti. La police s'est précipitée sur le lieu de l'attaque, ainsi que les pompiers et un hélicoptère. Subitement, le secteur était envahi de voitures, agglutinées devant le magasin Zara, dont les vitrines étaient détruites.»

«J'ai vu des personnes blessées, à terre»

Choqué par ce qu'il voyait et pris au coeur du chaos, le Vaudois de 84 ans a fini par se réfugier dans un café proche, afin de se mettre en sécurité. «Les sirènes hurlaient dans tous les sens, tout était barricadé, raconte-t-il. J'ai aperçu, à deux endroits, des personnes blessées couchées à terre. Autour d'elles, cinq ou six pompiers essayaient de les ranimer. Ensuite – et je garderai toujours un souvenir effroyable de ce moment – ils se sont interrompus, ont remballé leurs affaires et ont recouvert ces personnes d'une couverture.»

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A ce moment-là, les autres passants et témoins n'avaient encore aucune idée de ce qu'il s'était réellement passé. «Ils ont ensuite évacué toute la place, avec plusieurs voitures de police garée à chaque point d'entrée, explique Marco Toti. Je devais me rendre à un concert ce soir-là, mais on m'a annoncé qu'il était annulé. C'était tellement triste de voir cette place toute sombre, uniquement éclairée par les gyrophares.»

Fleurs, lanternes et retour au calme

L'accès à la place du Marché n'a été rétabli que le dimanche soir, après plus de 24h de bouclage. Le lendemain, ce lundi 9 novembre, le Vaudois décrit un centre-ville apaisé, fréquenté et sans peur: «La ville est de nouveau ouverte et tout est calme, observe-t-il, depuis la place du Marché. Il y a des fleurs et des lanternes partout, en hommage aux victimes.»

Lorsqu'on lui demande s'il a peur, désormais, de se balader au centre-ville, Marco Torti répond sans hésiter: «Non, pas du tout. Tout le monde se promène tranquillement ou se recueille devant les fleurs. Il y a beaucoup d'émotion dans la ville, aujourd'hui.»