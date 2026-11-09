DE
FR

Neuf personnes abattues
L'auteur de la tuerie de Cracovie est mort à l'hôpital

Le tueur de Cracovie est mort, a annoncé la police ce lundi. Outre sa propre famille, le tireur présumé a abattu six autres personnes dans la ville polonaise.
Publié: il y a 2 minutes
Cette photo serait celle de Michal O.
Photo: Screenshot X
20398918 AuthorPlaceholder.png
Sandra Marschner

L'auteur présumé de l'attaque de Cracovie, Michal O.* (†24), est décédé. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital ce lundi matin, a indiqué la préfecture de police de la voïvodie de Petite-Pologne sur le réseau social X.

Samedi après-midi, une attaque meurtrière a eu lieu sur une place centrale de la ville polonaise de Cracovie. Selon les autorités, Michal O. s'est rendu sur la place en voiture vers 15 heures et a tiré sur les personnes présentes.

Avant l'attaque, il a tué sa famille

Six personnes ont perdu la vie dans l'attaque. Comme le rapporte la «Gazeta Krakowska», quatre des six victimes seraient de nationalité polonaise. Il s'agit, selon les autorités, de trois femmes et d'un homme. Un Britannique et une Autrichienne ont également perdu la vie. C'est ce que rapporte la «Kronen Zeitung».

Samedi soir, on a également appris que Michal O. aurait tué ses parents et sa sœur avant les faits. Les corps de sa mère Renata, de son père Janusz et de sa petite sœur Magdalena ont été retrouvés dans la maison familiale à Ostrowiec Świętokrzyski, une ville située à environ 200 kilomètres de Cracovie.

Développement suit

*Nom connu

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus