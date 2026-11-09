Le tueur de Cracovie est mort, a annoncé la police ce lundi. Outre sa propre famille, le tireur présumé a abattu six autres personnes dans la ville polonaise.

L'auteur de la tuerie de Cracovie est mort à l'hôpital

L'auteur de la tuerie de Cracovie est mort à l'hôpital

Sandra Marschner

L'auteur présumé de l'attaque de Cracovie, Michal O.* (†24), est décédé. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital ce lundi matin, a indiqué la préfecture de police de la voïvodie de Petite-Pologne sur le réseau social X.

Samedi après-midi, une attaque meurtrière a eu lieu sur une place centrale de la ville polonaise de Cracovie. Selon les autorités, Michal O. s'est rendu sur la place en voiture vers 15 heures et a tiré sur les personnes présentes.

Avant l'attaque, il a tué sa famille

Six personnes ont perdu la vie dans l'attaque. Comme le rapporte la «Gazeta Krakowska», quatre des six victimes seraient de nationalité polonaise. Il s'agit, selon les autorités, de trois femmes et d'un homme. Un Britannique et une Autrichienne ont également perdu la vie. C'est ce que rapporte la «Kronen Zeitung».

Samedi soir, on a également appris que Michal O. aurait tué ses parents et sa sœur avant les faits. Les corps de sa mère Renata, de son père Janusz et de sa petite sœur Magdalena ont été retrouvés dans la maison familiale à Ostrowiec Świętokrzyski, une ville située à environ 200 kilomètres de Cracovie.

Développement suit

*Nom connu