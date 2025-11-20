Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

Le cadeau prestigieux de Jean-Frédéric Dufour, patron de Rolex, au président américain a fait sensation à l’international et a vraisemblablement facilité l’accord douanier entre la Suisse et Trump. Pourtant, la petite horloge a été brusquement retirée du bureau ovale.

La précieuse pendule Rolex offerte à Trump a soudainement disparu du Bureau ovale

1/5 Sur cette photo, on peut voir la pendule Rolex en or. Photo: Instagram / @watchesofespioange

Nathalie Benn

L'accord douanier conclu entre la Suisse et le président américain Donald Trump agite la Berne fédérale. Le tarif, actuellement fixé à 39%, devrait être rabaissé à 15%. Vendredi, le Conseil fédéral et le secrétaire américain au commerce, Jamieson Greer, ont annoncé la signature d’un protocole d’entente.

Le voyage du ministre de l'Economie Guy Parmelin et de la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda a marqué une percée dans ces négociations ardues. Mais un autre voyage de haute importance à Washington, passé plus discrètement, a probablement pesé tout autant: les chefs d'entreprise de quatre grands groupes suisses ont rencontré Trump dans le Bureau ovale.

Dans leurs bagages: une figurine en or gravée et une pendule de bureau exclusive de Rolex, qui n'est pas disponible à la vente normale. Sur une photo prise après la réunion, on peut voir la luxueuse horloge sur le bureau de Trump. Sa valeur est estimée entre 20'000 et 40'000 francs.

Disparue sans laisser de trace

Pendant plusieurs semaines, la pendule est restée chez Trump. Jusqu'à mardi dernier. Le président de la Fifa Gianni Infantino et Donald Trump donnaient alors des informations sur la prochaine Coupe du monde de football aux Etats-Unis dans le Bureau ovale. La conférence de presse a été retransmise en direct sur Youtube. Et si l'on regarde bien, on constate que l'horloge a été retirée du bureau du président américain.

Que lui est-il arrivée? Les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux. L'aurait-il emportée lui-même? Ce ne serait pas la première fois que le président américain emporte quelque chose discrètement. Déjà après la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à New York cet été, des vidéos de Trump s'emparant d'une médaille de vainqueur et la mettant dans sa poche sont devenues virales.

La montre n'appartient pas au président

Trump peut bien faire ce qu'il veut de son cadeau après tout! En réalité, non. Car celui-ci était destiné à la Bibliothèque officielle de la Maison Blanche. Il en existe plusieurs dans le pays. Elles rassemblent des documents officiels, des dossiers et des artefacts de chaque présidence. Elles sont conçues comme des sortes de musées et sont en principe ouvertes au public.

Ces objets sont considérés depuis 1978 comme propriété publique des Etats-Unis. Les objets qui y sont conservés n'appartiennent donc pas au président lui-même.