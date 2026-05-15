Donald Trump met en garde Taïwan contre toute déclaration d'indépendance. Le président américain s'est exprimé ce 15 mai, réaffirmant une position ferme sur la question chinoise.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a mis en garde Taïwan contre toute proclamation d'indépendance, dans un entretien télévisé enregistré peu avant son départ de Pékin, où le président chinois Xi Jinping lui a tenu des propos particulièrement fermes à propos de l'île. «Je n'ai pas envie que quelqu'un déclare l'indépendance et, vous savez, nous sommes ensuite censés faire 15'000 kilomètres pour faire la guerre», a dit le président américain, selon un extrait diffusé vendredi par la chaîne Fox News.

«Nous n'avons pas envie que quelqu'un se dise, proclamons l'indépendance parce que les Etats-Unis nous soutiennent», a-t-il insisté, en ajoutant n'avoir pas encore pris de décision sur une vente d'armes à l'île. En parallèle, la Chine et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour continuer à appliquer «tous» leurs accords commerciaux existants et pour établir des conseils pour le commerce et l'investissement, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie chinoise dans un communiqué, après la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump à Pékin.

«Les délégations des deux pays ont atteint des résultats globalement positifs, dont la poursuite de l'application de tous les accords conclus lors des précédentes consultations, (et) elles ont décidé d'établir un conseil pour le commerce et un autre pour l'investissement», a déclaré Wang Yi, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères chinois. A l'issue du sommet de deux jours avec son homologue chinois, Donald Trump a quitté la Chine vendredi après avoir revendiqué des accords commerciaux «fantastiques» avec Pékin, mais sans signaler de percée sur des désaccords aux retombées mondiales comme la guerre avec l'Iran.

Xi Jinping, invité par Donald Trump, se rendra à son tour en «visite d'Etat aux Etats-Unis à l'automne de cette année», a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères, selon l'agence Chine Nouvelle. Les deux pays se sont également mis d'accord pour «aborder les inquiétudes de chacun en matière d'accès aux marchés de produits agricoles, et pour promouvoir une croissance du commerce dans les deux sens, dans le cadre de réductions réciproques des droits de douane», a précisé Wang Yi.

Aucun accord semblable

Donald Trump avait emmené avec lui une importante délégation de grands patrons américains. Washington espérait repartir avec un certain nombre d'accords, par exemple dans le domaine de l'agriculture, ou de promesses d'investissements chinois aux Etats-Unis.

Aucun accord semblable n'avait été annoncé ou détaillé vendredi plusieurs heures après le départ du président américain.

Le sommet visait d'abord à contenir les tensions multiples. Les experts anticipaient qu'il ne produirait pas d'avancée significative sur les grandes querelles stratégiques et que Donald Trump, empêtré dans la crise au Moyen-Orient, confronté à l'inflation aux Etats-Unis et allant au-devant d'élections à mi-mandat risquées, apprécierait de rentrer avec des engagements économiques concrets.