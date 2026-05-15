Le bilan des frappes de jeudi sur Kiev monte à 24 morts
Le bilan des bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi s'est alourdi à 24 morts dont trois enfants, ont annoncé tôt vendredi les services de secours, alors que se poursuivent les opérations de déblaiement d'un immeuble effondré.
La capitale, Kiev, la plus durement touchée, va observer une journée de deuil vendredi, a annoncé son maire, Vitali Klitschko. «Les secouristes continuent non-stop de fouiller les décombres à la recherche de personnes dans l'immeuble (qui s'est effondré) dans le quartier de Darnytskyi», ont annoncé vendredi les services de secours d'Etat, faisant état d'un nouveau bilan de 24 morts contre 21 précédemment. Quarante-sept personnes sont blessées.
Coté russe, des frappes ukrainiennes sur la ville de Riazan, au sud-est de Moscou, a fait trois morts et 12 blessés, ont annoncé vendredi les autorités locales. En Ukraine, l'attaque de missiles et de drones de la nuit de mercredi à jeudi, survenue 48 heures après la fin d'un cessez-le-feu de trois jours à l'occasion des célébrations de la fin de la Seconde guerre mondiale, est l'une des plus sanglantes à avoir visé dernièrement la capitale, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a visé l'Ukraine avec 675 drones et 56 missiles russes dans la nuit de mercredi à jeudi, dont respectivement 652 et 41 ont été abattus par la défense. Cette attaque a notamment touché une douzaine de districts de la capitale et de sa région. Dans celui de Darnytskyi, un missile «a littéralement rasé un immeuble résidentiel, du premier au neuvième étage», a déploré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ce jeudi.
Source: AFP
Trois morts et douze blessés en Russie dans des frappes ukrainiennes
Une attaque ukrainienne a fait trois morts et 12 blessés dans la ville russe de Riazan, au sud-est de Moscou, a annoncé vendredi le gouverneur local, Pavel Malkov. «A notre grand regret, trois personnes ont été tuées et 12 blessées, y compris des enfants», a annoncé cette source sur Telegram, précisant que deux immeubles d'habitation avaient été touchés.
Cette attaque intervient au lendemain de frappes russes d'ampleur sur Kiev et sa région qui ont fait au moins 21 morts selon un bilan provisoire des secours ukrainiens.
L'Ukraine et la Russie ont repris dans la nuit de lundi à mardi leurs frappes respectives, après l'expiration d'une trêve de trois jours négociée sous l'égide des Etats-Unis à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Source: AFP
La Russie «se moque ouvertement» des efforts de paix, affirme Ursula von der Leyen
La Russie «se moque ouvertement» des efforts diplomatiques en cours pour ramener la paix en Ukraine, où une nouvelle attaque massive russe a fait au moins cinq morts jeudi, a dénoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
«Tandis que la Russie se moque ouvertement des efforts diplomatiques, nous continuons de renforcer l'Ukraine», a-t-elle déclaré sur X, déplorant "encore une nuit de mort et de destruction».
La présidente de la Commission européenne a également rappelé que l'UE s'apprêtait à verser la première tranche, d'un montant de six milliards d'euros, dans le cadre du prêt de 90 milliards d'euros qu'elle a accordé à l'Ukraine, dont 60 milliards pour financer son effort de guerre. Cette première enveloppe, qui devrait être versée en juin, sera consacrée aux drones et aux systèmes antidrones.
Source: AFP
Détention provisoire requise pour l'ex-bras droit de Zelensky dans une affaire de corruption, selon les médias
La Haute Cour anticorruption ukrainienne a requis jeudi le placement en détention provisoire de l'ancien bras droit du président Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak, soupçonné d'avoir pris part à un vaste réseau de détournement de fonds.
Selon les médias ukrainiens, le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire d'Andriï Iermak pour 60 jours, à moins du paiement d'une caution fixée à 140 millions de hryvnias (environ 2,7 millions d'euros).
Source: AFP
Une vaste attaque nocturne sur Kiev fait cinq morts et une quarantaine de blessés
Cinq personnes ont été tuées et une quarantiane d'autres blessées dans une vaste attaque aérienne sur Kiev, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie, ont annoncé les autorités. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que la Russie avait frappé la ville avec «des drones et des missiles balistiques».
Des journalistes de l'AFP ont entendu au cours de la nuit plusieurs explosions ainsi que des tirs de la défense anti-aérienne. L'attaque a touché six districts de la capitale ainsi que six autres de sa région, selon les autorités militaires.
«A l'heure actuelle, nous avons une quarantaine de personnes blessées dans l'attaque. Malheureusement, un personne est décédée», a indiqué le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, sur Telegram. Plusieurs immeubles ont été touchés, selon des images réalisées par des journalistes de l'AFP et le bilan officiel.
Source: AFP
Poutine remplace les gouverneurs de deux régions frontalières de l'Ukraine, annonce le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine a remplacé mercredi les gouverneurs de deux régions frontalières de l'Ukraine touchées par les ripostes de Kiev, a indiqué le Kremlin.
Les gouverneurs des régions de Briansk et Belgorod, Alexandre Bogomaz et Viatcheslav Gladkov, ont dirigé ces régions frontalières tout au long de l'offensive russe en Ukraine. Vladimir Poutine a nommé un général ayant combattu en Ukraine, Alexandre Chouvaïev, au poste de chef par intérim de la région de Belgorod, et Egor Kovalchouk à celui de chef par intérim de la région voisine de Briansk.
Source: AFP
La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine, tuant six personnes, selon Zelensky
La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine mercredi, faisant au moins six morts, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusant Moscou d'attaques menées délibérément le jour de l'arrivée en Chine du président américain Donald Trump.
Ces frappes de drones russes, qui ont également fait plusieurs blessés à travers l'Ukraine, illustrent l'intensification des bombardements en pleine journée et dans des régions parfois très éloignées du front.
«On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine – une visite dont on attend beaucoup», a déclaré Zelensky. Il a appelé une nouvelle fois les pays alliés de l'Ukraine à «exercer une réelle pression» sur Moscou pour que ces frappes prennent fin, dans un message sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Trois morts et de nombreux blessés dans des frappes russes en pleine journée
Des frappes de drones russes ont fait trois morts et plus de quinze blessés dans toute l'Ukraine mercredi, a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Koval. Les vagues d'attaques en pleine journée comme celle-ci se font de plus en plus nombreuses.
A la mi-journée, les alertes avertissant de frappes aériennes concernaient plus de la moitié des régions ukrainiennes, d'après une carte officielle mise à jour en direct.
Les renseignements ukrainiens ont affirmé mercredi que la Russie avait lancé «une attaque aérienne combinée contre l'Ukraine qui pourrait être de nature à se prolonger», en se servant d'abord de drones pour «surcharger» la défense antiaérienne afin de mieux viser ensuite les infrastructures essentielles.
Source: AFP
Zelensky demande à Trump d'évoquer la fin de l'invasion russe lors du sommet à Pékin
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi son homologue américain Donald Trump à évoquer la fin de l'invasion russe de l'Ukraine lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.
«Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires américains. Nous leur en sommes reconnaissants et nous espérons que la question de la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine sera également abordée à cette occasion, alors que le président des États-Unis se trouve en Chine», a déclaré M. Zelensky dans un discours prononcé lors d'un sommet en Roumanie.
Source: AFP
Pas de véritables pourparlers de paix avant le retrait ukrainien du Donbass, répète le Kremlin
Le Kremlin a écarté mercredi l'idée de véritables pourparlers de paix avec Kiev tant que l'armée ukrainienne n'aurait pas quitté la région orientale du Donbass, partiellement contrôlée par Moscou.
«Pour qu'une trêve puisse s'installer et qu'un couloir s'ouvre vers de véritables pourparlers de paix (...), le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky doit donner l'ordre aux forces ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, au cours de son point-presse quotidien.
Il a ainsi réitéré une exigence clé avancée par Moscou depuis l'été 2024 et qualifiée d'inacceptable par Kiev pour mettre fin à l'offensive déclenchée en février 2022 par la Russie contre l'Ukraine voisine.
Source: AFP
La Russie teste un puissant missile intercontinental
La Russie a annoncé mardi avoir testé avec succès un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) et précisé qu'il serait «opérationnel pour le combat» dès la fin de cette année, quelques mois après l'expiration du traité New Start qui ne lie plus Moscou et Washington sur le désarmement nucléaire.
«C'est le système de missiles le plus puissant du monde», a affirmé le président russe Vladimir Poutine après avoir reçu un rapport faisant état d'un tir réussi du missile Sarmat, qui peut, selon lui, avoir une portée de plus de 35'000 km.
«La puissance totale de l'ogive livrée est plus de quatre fois supérieure à celle de n'importe lequel des (engins) analogues occidentaux existants les plus puissants», a-t-il ajouté.
Source: AFP