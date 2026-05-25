DE
FR

Jusqu'à 47 degrés
Le Hajj commence sous une chaleur étouffante à La Mecque

Le hajj a commencé sous des températures extrêmes à La Mecque, atteignant 47°C. Des mesures comme brumisateurs et climatisation ont été déployées pour protéger les 1,5 million de pèlerins.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Certains rites du hajj restent particulièrement éprouvants.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sous des températures diurnes annoncées entre 42°C et 47°C, le hajj et sa série de rites codifiés ont débuté lundi pour plusieurs jours à la Mecque et dans ses environs. Un million et demi de fidèles sont déjà arrivés en Arabie saoudite pour effectuer ce pèlerinage, un des cinq piliers de l'islam, qui doit être entrepris par tout musulman au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens.

Sous un soleil torride, certains pèlerins de la Mecque ont renoncé à effectuer leurs prières à la Kaaba, ce cube noir géant vers lequel les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Dans cette atmosphère étouffante, les fidèles s'exposent aux coups de chaleur, malaises et même arrêts cardiaques.

Pour beaucoup, la chaleur et l'aridité du climat sont un choc. «Je veille à boire de grandes quantités d'eau et des boissons riches en sels et en minéraux, parce que nous transpirons en permanence et que nous sommes constamment en mouvement», indique Imad Ahmed, venu du Royaume-Uni.

Mesures de protection

Pour protéger les fidèles, les autorités ont déployé sur les esplanades de la Grande Mosquée un puissant circuit de climatisation, que la télévision d'État saoudienne vante comme sans équivalent au monde. Immenses ventilateurs, brumisateurs et systèmes de refroidissement des sols complètent le dispositif, tandis que des bouteilles d'eau sont distribuées gratuitement aux pèlerins.

Certains rites du hajj restent particulièrement éprouvants, comme l'étape phare du Mont Arafat, mardi, où les pèlerins seront exposés au soleil brûlant sur un promontoire rocheux.

Dans la vallée de Mina, près de La Mecque, où le pèlerinage doit se conclure avec le rituel de la lapidation de Satan, un hôpital se tient prêt à accueillir les personnes souffrant de coups de chaleur. En 2024, plus de 1300 pèlerins avaient péri sous des températures dépassant les 50°C, d'après les autorités.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus