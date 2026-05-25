Le hajj a commencé sous des températures extrêmes à La Mecque, atteignant 47°C. Des mesures comme brumisateurs et climatisation ont été déployées pour protéger les 1,5 million de pèlerins.

Le Hajj commence sous une chaleur étouffante à La Mecque

Le Hajj commence sous une chaleur étouffante à La Mecque

ATS Agence télégraphique suisse

Sous des températures diurnes annoncées entre 42°C et 47°C, le hajj et sa série de rites codifiés ont débuté lundi pour plusieurs jours à la Mecque et dans ses environs. Un million et demi de fidèles sont déjà arrivés en Arabie saoudite pour effectuer ce pèlerinage, un des cinq piliers de l'islam, qui doit être entrepris par tout musulman au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens.

Sous un soleil torride, certains pèlerins de la Mecque ont renoncé à effectuer leurs prières à la Kaaba, ce cube noir géant vers lequel les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Dans cette atmosphère étouffante, les fidèles s'exposent aux coups de chaleur, malaises et même arrêts cardiaques.

Pour beaucoup, la chaleur et l'aridité du climat sont un choc. «Je veille à boire de grandes quantités d'eau et des boissons riches en sels et en minéraux, parce que nous transpirons en permanence et que nous sommes constamment en mouvement», indique Imad Ahmed, venu du Royaume-Uni.

Mesures de protection

Pour protéger les fidèles, les autorités ont déployé sur les esplanades de la Grande Mosquée un puissant circuit de climatisation, que la télévision d'État saoudienne vante comme sans équivalent au monde. Immenses ventilateurs, brumisateurs et systèmes de refroidissement des sols complètent le dispositif, tandis que des bouteilles d'eau sont distribuées gratuitement aux pèlerins.

Certains rites du hajj restent particulièrement éprouvants, comme l'étape phare du Mont Arafat, mardi, où les pèlerins seront exposés au soleil brûlant sur un promontoire rocheux.

Dans la vallée de Mina, près de La Mecque, où le pèlerinage doit se conclure avec le rituel de la lapidation de Satan, un hôpital se tient prêt à accueillir les personnes souffrant de coups de chaleur. En 2024, plus de 1300 pèlerins avaient péri sous des températures dépassant les 50°C, d'après les autorités.