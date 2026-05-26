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Une légende du jazz
Sonny Rollins, le «colosse du saxophone», est décédé à l'âge de 95 ans

Sonny Rollins, surnommé le «colosse du saxophone» et dernière grande figure de l’âge d’or du jazz, est décédé lundi à 95 ans, selon sa page officielle. Il est mort chez lui à Woodstock, dans l’Etat de New York, laissant derrière lui une œuvre puissante.
Publié: il y a 12 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Reconnaissable à sa barbe et sa chevelure blanches, Rollins était considéré comme l'un des plus grands saxophonistes au monde.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Sonny Rollins, le «colosse du saxophone» et dernière figure des grands de l'âge d'or du jazz avec des oeuvres aussi impétueuses que contemplatives, est décédé lundi à 95 ans, indique sa page officielle. Il est mort dans sa maison de Woodstock, dans l'Etat de New York.

«C'est avec une profonde tristesse et un immense amour que nous annonçons le décès de Sonny Rollins», indique le compte officiel de l'artiste sur le réseau social X. «Le colosse du saxophone est décédé cet après-midi [lundi, ndlr] dans sa maison de Woodstock». 

Reconnaissable ces dernières années à sa barbe et son imposante chevelure blanches, il était considéré comme l'un des plus grands saxophonistes au monde, aux côtés de Charlie Parker, Coleman Hawkins ou John Coltrane. Contrairement à beaucoup d'artistes de cette période du jazz d'après-guerre, disparus prématurément, Sonny Rollins aura connu une carrière longue et prolifique, travaillant encore au-delà de ses 80 ans malgré des problèmes respiratoires qui limitaient ses performances.

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