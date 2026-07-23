Tokyo a enregistré mercredi un record d'hospitalisations liées à la chaleur depuis 2010, avec 453 personnes prises en charge, dont un décès et quatre cas critiques. Le déploiement des secours a atteint un niveau inédit depuis au moins 63 ans.

Tokyo suffoque sous une chaleur extrême et bat un record d'hospitalisations

Tokyo suffoque sous une chaleur extrême et bat un record d'hospitalisations

Un décès et quatre personnes dans un état critique

AFP Agence France-Presse

Tokyo a enregistré mercredi le plus grand nombre d'hospitalisations en une seule journée liées à la chaleur depuis 2010, avec un décès et quatre personnes dans un état critique, ont annoncé jeudi les services d'urgence alors que le Japon suffoque sous une canicule extrême. Les pompiers de la capitale japonaise ont indiqué que 453 personnes avaient été hospitalisées mercredi dans l'ensemble de la préfecture de Tokyo, un record depuis le début des relevés en 2010, et que le déploiement des services d'urgence a atteint un niveau sans précédent depuis au moins 63 ans.

«Nous exhortons la population à bien s'hydrater et à utiliser la climatisation», a déclaré un porte-parole des pompiers à l'AFP jeudi. «Il semble que le nombre de patients ait augmenté avec la température. Hier (mercredi) et avant-hier, nous avons constaté des hausses notables», a-t-il insisté.

«Kokushobi»

Les pompiers de Tokyo ont également effectué 3612 interventions mercredi, un chiffre record depuis le début des relevés en 1963, selon ce porte-parole. Sur les personnes hospitalisées mercredi, une personne est décédée, quatre autres se trouvent dans un état critique et 18 dans un état grave, dans la préfecture de Tokyo qui compte 14 millions d'habitants.

Plusieurs villes du centre du Japon ont enregistré cette semaine des températures torrides au-dessus de 40°C, qualifié de «kokushobi» par l'Agence météorologique japonaise (JMA), un néologisme pouvant se traduire par «journée cruellement chaude». Selon les scientifiques, le changement climatique provoqué par l'activité humaine accroît la fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur extrême au Japon et ailleurs.

L'an dernier, le pays a connu l'été le plus chaud jamais enregistré. La température la plus élevée jamais relevée au Japon a été enregistrée le 5 août 2025, atteignant 41,8°C à Isesaki, au nord de Tokyo.