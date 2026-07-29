Le bilan du séisme de magnitude 7,1 qui a frappé mardi le sud-ouest du Japon s'élève à 34 morts et plus de 100 blessés. Les secours recherchent encore d'éventuelles victimes sous les décombres d'un centre commercial.

AFP Agence France-Presse

Les secouristes étaient mercredi matin à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins 34 morts et plus de 100 blessés. Le bilan de cette secousse de magnitude 7,1, qui a frappé mardi le département de Kumamoto sur l'île de Kyushu, s'élève désormais à 13 morts confirmés, a annoncé mercredi la Première ministre Sanae Takaichi.

«Des dégâts considérables ont été confirmés, incluant des victimes, des effondrements de bâtiments, des incendies et des dommages sur les routes», a-t-elle indiqué à la presse. Deux personnes sont mortes dans un complexe commercial dont un étage s'est effondré, avait indiqué plus tôt à l'AFP un responsable du département de Kumamoto, ajoutant qu'une autre personne était en arrêt cardio-respiratoire.

Ce bâtiment de Kashima, dans la banlieue de la ville de Kumamoto, a subi une explosion consécutive au séisme. Plafonds et murs se sont effondrés, laissant apparaître la structure métallique. «L'explosion s'est produite après l'évacuation des clients et du personnel», a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Aeon, l'exploitant du centre commercial.

Huit personnes ont été secourues sur place, dont cinq blessées, a précisé un responsable local à l'AFP. Certaines informations avaient initialement évoqué 20 à 30 personnes toujours piégées à l'intérieur, mais «ce chiffre semble être inférieur», a indiqué mercredi la police, citée par la télévision publique NHK, jugeant cependant «certain que certains employés (y) restent prisonniers». Faute de voie d'accès sécurisée, il est difficile d'y pénétrer, a-t-elle précisé.

Alerte au tsunami

Le responsable départemental a également indiqué à l'AFP que deux personnes étaient en arrêt cardio-respiratoire dans une usine de papier de Nippon Paper dans la ville de Yatsushiro, où une cheminée s'est effondrée. Neuf autres personnes restent portées disparues sur le site de cette usine, ont précisé les autorités départementales.

Le séisme est survenu mardi à 16h27 (07H27 GMT) sur l'île de Kyushu. Sa magnitude, de 7,1 selon l'agence météorologique nippone JMA, était de 6,8 selon l'Institut géologique américain (USGS). Son niveau a par ailleurs été le plus élevé (7) sur une échelle distincte utilisée au Japon, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis à un endroit donné, a précisé la JMA. Une alerte au tsunami a été émise puis rapidement levée.

La NHK a diffusé des images montrant plusieurs incendies, des ponts endommagés, un train de marchandises ayant déraillé et des habitations menaçant de s'écrouler. Deux hôpitaux ont signalé avoir pris en charge au moins 50 blessés chacun, selon la NHK. «Des personnes arrivent avec des brûlures et des fractures après s'être retrouvées coincées sous des objets au cours du séisme», a expliqué un employé d'un hôpital à la télévision.

« Tout le monde a paniqué»



L'armée japonaise a mobilisé 3600 personnes pour les secours et dépêché 20 avions pour évaluer les dégâts. «La secousse a été assez forte et a duré longtemps. J'étais terrifiée», a confié à l'AFP Chiharu Hara, 35 ans, en déplacement professionnel à Kumamoto. «Le bâtiment a violemment oscillé. J'ai eu peur qu'il ne s'effondre. Tout le monde a paniqué.»

La circulation des trains à grande vitesse (Shinkansen) a été suspendue dans la région. La NHK a en outre fait savoir qu'une dizaine de personnes avaient été blessées dans une maison de retraite. Aucune anomalie immédiate n'a en revanche été constatée dans les centrales nucléaires de la région, a assuré l'Autorité japonaise de régulation nucléaire. Quelque 36'880 foyers et installations restaient cependant mercredi privés d'électricité dans le département de Kumamoto, selon la compagnie Kyushu Electric Power.

En 2016, deux tremblements de terre dévastateurs – l'un de magnitude 6,5, suivi deux jours plus tard par un autre de magnitude 7,3 – avaient frappé Kumamoto. Ils avaient fait 273 morts et plus de 2800 blessés. Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, la très grande majorité d'entre eux restant de faible intensité. Le Japon reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18'500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.