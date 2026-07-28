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Séisme majeur au Japon
Cinq personnes décèdent dans une usine de papier

Un séisme de magnitude 7,1 a frappé le sud-ouest du Japon mardi. La secousse a atteint le niveau maximum sur l'échelle d'intensité sismique du pays. Si l'alerte au tsunami a été levée, la Première ministre Sanae Takaichi fait état de blessés et de bâtiments détruits.
Publié: 28.07.2026 à 10:20 heures
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Dernière mise à jour: 10:20 heures
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A Kumamoto, les gens ont accouru hors de la gare après la secousse.
Photo: The Asahi Shimbun via Getty Imag
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AFP Agence France-Presse
07:14 heures

Le séisme au Japon fait désormais 13 morts, des disparus sont toujours recherchés

Les secouristes étaient mercredi matin à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins 13 morts et plus de 100 blessés. Le bilan de cette secousse de magnitude 7,1, qui a frappé mardi le département de Kumamoto sur l'île de Kyushu, s'élève désormais à 13 morts confirmés, a annoncé mercredi la Première ministre Sanae Takaichi.

«Des dégâts considérables ont été confirmés, incluant des victimes, des effondrements de bâtiments, des incendies et des dommages sur les routes», a-t-elle indiqué à la presse. Deux personnes sont mortes dans un complexe commercial dont un étage s'est effondré, avait indiqué plus tôt à l'AFP un responsable du département de Kumamoto, ajoutant qu'une autre personne était en arrêt cardio-respiratoire.

Dizaines de personnes toujours piégées

Ce bâtiment de Kashima, dans la banlieue de la ville de Kumamoto, a subi une explosion consécutive au séisme. Plafonds et murs se sont effondrés, laissant apparaître la structure métallique. «L'explosion s'est produite après l'évacuation des clients et du personnel», a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Aeon, l'exploitant du centre commercial.

Huit personnes ont été secourues sur place, dont cinq blessées, a précisé un responsable local à l'AFP. Certaines informations avaient initialement évoqué 20 à 30 personnes toujours piégées à l'intérieur, mais «ce chiffre semble être inférieur», a indiqué mercredi la police, citée par la télévision publique NHK, jugeant cependant «certain que certains employés (y) restent prisonniers». Faute de voie d'accès sécurisée, il est difficile d'y pénétrer, a-t-elle précisé.

Source: AFP

10:19 heures

Cinq morts dans une usine de papier

Cinq personnes ont trouvé la mort dans une usine de papier de Nippon Paper Industries, suite au puissant séisme survenu mardi dans le sud-ouest du Japon, ont annoncé mercredi à l'AFP les autorités locales.

Photo: keystone-sda.ch

Un responsable du département de Kumamoto fait également état de quatre personnes toujours portées disparues sur ce site industriel de la ville de Yatsushiro où une colossale cheminée s'est effondrée suite à la secousse.

Source: AFP

07:21 heures

Plus de 9000 personnes réfugiées dans des abris d'évacuation

Plus de 9000 personnes ont trouvé refuge durant la nuit dans des centres d'évacuation après le puissant séisme qui a frappé mardi le sud-ouest du Japon, a annoncé mercredi le gouvernement nippon.

Outre 13 morts confirmés, «nous avons reçu des signalements faisant état de sept personnes grièvement blessées et de 29 blessés légers. Par ailleurs, à 7h ce matin, 9186 personnes avaient trouvé refuge dans 506 centres d'évacuation répartis sur cinq départements», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara.

Source: AFP

28.07.2026, 15:12 heures

Séisme au Japon: un mort dans l'effondrement d'une maison

Une personne a trouvé la mort dans l'effondrement d'une maison après le puissant séisme ayant frappé mardi le sud-ouest du Japon, a rapporté l'agence de presse Kyodo.

Par ailleurs, entre 20 et 30 employés d'un centre commercial endommagé, piégés à l'intérieur, restent injoignables, selon la télévision publique NHK, qui mentionne aussi plusieurs personnes portées disparues dans une usine de papier.

Source: AFP

28.07.2026, 13:17 heures

Un nombre «considérable» de morts dans un centre commercial

Un «nombre considérable» de personnes ont trouvé la mort après l'effondrement d'un étage dans un centre commercial suite au puissant séisme survenu mardi dans le sud-ouest du Japon, a rapporté la chaîne de télévision TBS.

Photo: IMAGO/Kyodo News

Interrogée par l'AFP, la police locale a indiqué ne pas pouvoir confirmer à ce stade d'éventuelles victimes dans ce centre commercial du département de Kumamoto. Les services de secours avaient précédemment fait état de «nombreuses personnes» piégées à l'intérieur.

Source: AFP

28.07.2026, 12:19 heures

Déflagration dans un centre commercial, des personnes piégées

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La police et les services incendie japonais font état d'une situation préoccupante dans le centre commercial Aeon Mall Kumamoto, dans la ville de Kashima. Une explosion et de la fumée ont été constatées sur place.

Selon la police, des informations font état d'environ 200 personnes qui se sont réfugiées dans le parking du centre et y seraient bloquées. Un témoin, employé dans le centre commercial, a décrit la scène à la télévision publique NHK: «Alors que je nettoyais l'intérieur du restaurant, j'ai entendu un grand "boum". Après cela, un énorme nuage de poussière s'est élevé en provenance du centre commercial Aeon Mall Kumamoto.»

Des images du lieu montrent une façade détruite et un bout de toit effondré. le site s'étend sur 224'000 m2 et la surface de vente totale est de 120'000 m2. Il s'agit d'un vaste complexe commercial qui abritera des supermarchés, des restaurants, des magasins de vêtements, un cinéma et un centre thermal.

28.07.2026, 12:14 heures

Des précédents cette année

Un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter avait frappé le nord du Japon le 25 juin, sans faire de morts ni causer de dégâts importants. Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux séismes au monde, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique.

L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, enregistre généralement plusieurs centaines de secousses chaque année et représente environ 18% des séismes recensés dans le monde. La très grande majorité d'entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu'ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

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Le pays reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami faisant quelque 18'500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

Le 20 avril dernier, une secousse de magnitude 7,7 a frappé le nord du pays, faisant au moins dix blessés et ébranlant de grands immeubles à Tokyo. Les autorités avaient alors émis un avis spécial mettant en garde contre un risque accru de séismes de magnitude 8,0 ou plus. Cet avis avait été levé une semaine plus tard.

28.07.2026, 12:14 heures

Le Japon secoué par un séisme majeur, des blessés et des bâtiments effondrés

Un puissant séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter a secoué mardi le sud-ouest du Japon, a annoncé l'agence météorologique nippone (JMA), qui a émis une alerte au tsunami, avant de la lever plus tard dans la journée. La secousse, survenue à 16h27 (9h27, heure suisse) sur l'île de Kyushu, a également atteint le niveau maximum (7) sur l'échelle d'intensité sismique («shindo») du pays, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis, a précisé la JMA.

Plusieurs blessés ont été signalés, ainsi que des bâtiments effondrés et des incendies, a annoncé mardi la Première ministre Sanae Takaichi. «Nous évaluons encore l'étendue des blessures et des dégâts matériels, mais j'ai été informée qu'il y a déjà plusieurs blessés (...) Des coupures de courant et des incendies se produisent dans certaines zones, des routes et ponts ont été endommagés, et des bâtiments se sont effondrés», a-t-elle déclaré.

La chaîne de télévision publique NHK a ensuite précisé qu'au moins 50 personnes ont été été hospitalisées. Douze maisons se sont par ailleurs effondrées, et des personnes ont été piégées à l'intérieur de quatre d'entre elles, suite à la secousse de magnitude 7,1 survenue sur l'île de Kyushu, a-t-elle également indiqué.

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