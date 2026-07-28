Le séisme au Japon fait désormais 13 morts, des disparus sont toujours recherchés

Les secouristes étaient mercredi matin à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins 13 morts et plus de 100 blessés. Le bilan de cette secousse de magnitude 7,1, qui a frappé mardi le département de Kumamoto sur l'île de Kyushu, s'élève désormais à 13 morts confirmés, a annoncé mercredi la Première ministre Sanae Takaichi.

«Des dégâts considérables ont été confirmés, incluant des victimes, des effondrements de bâtiments, des incendies et des dommages sur les routes», a-t-elle indiqué à la presse. Deux personnes sont mortes dans un complexe commercial dont un étage s'est effondré, avait indiqué plus tôt à l'AFP un responsable du département de Kumamoto, ajoutant qu'une autre personne était en arrêt cardio-respiratoire.

Dizaines de personnes toujours piégées

Ce bâtiment de Kashima, dans la banlieue de la ville de Kumamoto, a subi une explosion consécutive au séisme. Plafonds et murs se sont effondrés, laissant apparaître la structure métallique. «L'explosion s'est produite après l'évacuation des clients et du personnel», a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Aeon, l'exploitant du centre commercial.

Huit personnes ont été secourues sur place, dont cinq blessées, a précisé un responsable local à l'AFP. Certaines informations avaient initialement évoqué 20 à 30 personnes toujours piégées à l'intérieur, mais «ce chiffre semble être inférieur», a indiqué mercredi la police, citée par la télévision publique NHK, jugeant cependant «certain que certains employés (y) restent prisonniers». Faute de voie d'accès sécurisée, il est difficile d'y pénétrer, a-t-elle précisé.

Source: AFP