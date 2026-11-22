Depuis plus de 60 ans, les James Bond girls séduisent, aiment, sauvent et trahissent l'agent secret le plus célèbre du monde. Elles rendent 007 irrésistible et révèlent ses faiblesses.

En bref Ursula Andress devient mondialement célèbre en 1962 dans le rôle de Honey Ryder, un personnage qui s'impose face aux hommes

Les femmes de James Bond apparaissent comme des séductrices, des adversaires et aussi comme sa supérieure, dans le personnage de M

Dans le dernier film de James Bond, l'agent 007 sacrifie sa vie pour sauver Madeleine et leur fille

Katja Richard

Lorsque Honey Ryder sort de la mer des Caraïbes en bikini blanc en 1962, elle devient une icône des James Bond girls. Et l'actrice Ursula Andress, alors inconnue et originaire d'Ostermundigen (BE), devient un sex-symbol de renommée internationale. Son apparition dans «James Bond contre Dr No» compte parmi les scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma.

On oublie facilement que dans le film, Honey Ryder porte un grand couteau de chasse sur elle. Elle est indépendante et sait s'imposer face aux hommes. En d'autres termes: la toute première James Bond girl était déjà bien plus qu'un joli corps aux côtés de l'agent secret. «Elle ne se laisse réduire ni au rôle d'objet de désir séduisant ni à celui d'auxiliaire soumise», écrivait il y a déjà dix ans Elisabeth Bronfen, professeure d'anglais à l'Université de Zurich, dans un essai consacré aux femmes de James Bond.

Le mythe de James Bond, créé par l'auteur Ian Fleming, dépeint un idéal de masculinité entre aventure, pouvoir, luxe, sex-appeal et indépendance. James Bond semble invincible. Ses alliées ainsi que ses adversaires jouent un rôle décisif dans ses aventures et sont plus nuancées qu'il n'y paraît. De la séductrice affectueuse à la tueuse glaciale, en passant par l'agente secrète à sa hauteur, tous les profils sont représentés.

Elles aiment James Bond, le sauvent, le trahissent ou veulent le tuer. Leur vulnérabilité face à son charme confirme son pouvoir de séducteur. Mais, dans le même temps, il est lui-même à leur merci. «Il ne peut pas plus leur échapper qu'elles ne peuvent lui échapper», décrypte Elisabeth Bronfen. Les James Bond girls révèlent ainsi sa force et sa faiblesse. Souvent, une James Bond Girl vertueuse et une James Bond girl maléfique s'opposent dans le même film. Mais la frontière entre elles est parfois floue.

De la séductrice à l'antagoniste

Les James Bond girls sont aussi le reflet de leur époque. Dans les années 1980, Grace Jones rompt avec l'image de la petite amie affectueuse. Dans le rôle de May Day dans «Dangereusement vôtre» (1985), elle est musclée, dominante et au moins aussi forte que Bond. Par son apparence androgyne, elle incarne une image de la femme sûre d'elle.

A la fin du film, elle change de camp et se sacrifie; la méchante devient une héroïne. Sophie Marceau joue cette ambivalence de manière encore plus raffinée. Dans «Le monde ne suffit pas» (1999), elle a d'abord besoin de la protection de James Bond dans le rôle d'Elektra King. Elle utilise en même temps son instinct protecteur et ses sentiments pour le manipuler. La victime devient coupable et le séducteur, un homme dupé.

Sous son emprise

Judi Dench incarne une nouvelle forme de pouvoir féminin. Dans le rôle de la cheffe des services secrets M, elle est la supérieure de James Bond du film «GoldenEye» (1995) à «Skyfall» (2012). Selon Elisabeth Bronfen, c'est le seul personnage féminin qui tient vraiment le héros sous son emprise, «maternelle et stricte à la fois». Ce n'est pas l'attirance érotique qui le lie à elle, mais la confiance qu'il accorde à son autorité. Elisabeth Bronfen voit en ce lien la reconnaissance d'un leadership féminin. James Bond à beau s'opposer à ses instructions, M peut lui retirer son statut de 007 qunand elle veut.

Les noms suggestifs des James Bond Girls appartiennent eux aussi de plus en plus au passé. Qu'il s'agisse de Pussy Galore («Goldfinger», 1964) ou de Xenia Onatopp («GoldenEye», 1995), les allusions sexuelles ont longtemps fait partie de la saga, mais aujourd'hui, elles seraient difficilement imaginables. Même chose pour l'habitude de placer de jeunes beautés aux côtés d'acteurs plus âgés incarnant James Bond. Monica Bellucci rompt avec cette tradition lorsqu'elle apparaît en 2015 dans «Spectre» aux côtés de Daniel Craig, alors âgé de 47 ans, tandis qu'elle en a 50; elle est donc plus âgée que James Bond lui-même.

L'amour, la plus grande menace

Mais malgré toute cette émancipation au fil des années et des films, une chose demeure immuable: à la fin, James Bond triomphe et célèbre sa fin heureuse avec la gentille fille dans ses bras. Les méchantes James Bond girls paient généralement leurs crimes de leur vie ou sont bannies du monde des espions. Mais les gentilles ne restent pas longtemps à ses côtés. Après tout, le séducteur doit être libre pour sa prochaine mission.

L'amour est le plus grand danger pour 007. Car la femme qui pourrait rester durablement aux côtés de James Bond menace son mythe d'agent secret indépendant. «Le mariage équivaudrait à la mort de 007», souligne Elisabeth Bronfen. A trois reprises, James Bond connaît une relation sérieuse, mais elles ne se terminent jamais bien: en 1969, il se marie dans «Au service secret de Sa Majesté», mais sa fiancée est abattue alors qu'ils partent en lune de miel. Dans «Casino Royale» (2006), il veut quitter les services secrets pour son grand amour, Vesper. Mais elle meurt elle aussi, à la différence que, piégée dans une situation sans issue, elle décide elle-même de son destin: la femme est sacrifiée pour que le héros reste en vie.

Cette fois, James Bond meurt

Ce n'est qu'avec Madeleine Swann, interprétée par Léa Seydoux, que la règle est rompue. Dans son rôle de psychologue, elle apparaît pour la première fois en 2015 dans «Spectre» et revient dans «Mourir peut attendre» (2021) comme le grand amour de James Bond. Elle et James Bond rêvent alors d'un avenir commun.

Il apprend finalement que Madeleine est enceinte de lui et l'éternel séducteur devient père d'une petite fille. Au lieu de se terminer par l'habituelle scène d'amour, le dernier film de James Bond s'achève de manière inhabituelle, voire troublante pour beaucoup de fans: il sacrifie sa vie pour sauver Madeleine et leur fille. Pour la première fois, James Bond meurt, et non pas la femme qu'il aime, qui elle, continue de vivre avec sa fille.