Amazon macht Robert Pattinson zum neuen 007. Für den Briten ist die prestigeträchtige Rolle eine historische Chance – doch fehlende Anerkennung in der Branche und der lange Schatten von «Twilight» machen seine Mission zu einem Balanceakt. Eine Analyse.

Darum gehts Robert Pattinson wird neuer James Bond, Amazon setzt erstmals auf einen Weltstar

Denis Villeneuve soll Regie führen, Pattinson erhält einen Vertrag über nur drei Filme

Kritiker verweisen bei Pattinson auf fehlende Nominierungen und das fortwirkende «Twilight»-Klischee

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Jetzt hat er es also doch noch geschafft. Mit seiner Ernennung als neuer James Bond ist Robert Pattinson (40) auf dem Olymp des Filmschaffens angekommen – und hat sich eine der begehrtesten und bestbezahlten Rollen im Business gesichert.

Für den Briten eröffnet dieses Engagement eine monumentale Karriereperspektive – unter nicht ganz einfachen Vorzeichen. Nachdem das Produzenten-Team um Bond-Grande-Dame Barbara Broccoli Anfang 2025 die kreative Hoheit an Amazon abgetreten hatte, fiel plötzlich ein eisernes Dogma: dass der Schauspieler nie berühmter sein darf als die Figur 007 selbst. Erstmals setzt das Studio nun auf einen bereits etablierten Weltstar als Zugpferd.

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Die Rahmenbedingungen sind verlockend: Denis Villeneuve (59, «Dune: Part Three») führt Regie. Zudem sicherte sich Pattinson laut Branchenberichten einen Vertrag über lediglich drei Filme – während andere Kandidaten sich auf vier Teile hätten festlegen müssen. Das verschafft ihm trotz seiner Doppelbelastung als Titelheld in «The Batman Part II» (Kinostart 2028) wertvollen Spielraum – und erhebliche Mehreinnahmen.

Die Souveränität muss er sich noch erarbeiten

Die Fallhöhe für Pattinson könnte allerdings kaum grösser sein. In den Feuilletons entzündet sich die Debatte an der Frage, ob er tatsächlich über jene unverkennbare Präsenz verfügt, die die Rolle des 007 verlangt. Zwar hat sich der Londoner durch waghalsige Ausflüge ins Autorenkino – etwa in «Good Time» (2017) oder «The Lighthouse» (2019) – sowie durch Christopher Nolans «The Odyssey» (2026) von seinem Teenie-Idol-Dasein emanzipiert.

Aber: Mit 40 Jahren wartet Pattinson noch immer auf seine erste Nominierung für einen Oscar, Bafta oder Golden Globe – er hat bei der Branche also keinen Stein im Brett. Selbst in grossartigen Filmen wie «The Lighthouse» ging er neben seinem Spielpartner Willem Dafoe (71) unter. Skeptiker monieren zudem, Pattinsons Spiel sei schwülstig und gekünstelt, die klassische Souveränität eines Geheimagenten muss er sich noch (hart) erarbeiten.

Die «Twilight»-Hypothek

Ausgerechnet sein Durchbruch in der «Twilight»-Saga (2008–2012) wird allerdings zur grössten Hypothek. Seine bisher bekannteste Rolle als schmachtender Vampir Edward Cullen brachte ihm «Goldene Himbeere»-Nominierungen ein – und sein damaliger Spott über die Filme den Ruf, Popcorn-Kino nicht ernst zu nehmen. Wo Daniel Craig einst nur für seine blonden Haare kritisiert wurde, kämpft Pattinson gegen ein zementiertes Teenie-Idol-Klischee. Schüttelt er diesen melancholischen Vampir-Schatten nicht ab, droht sein zumindest dreiteiliges 007-Experiment zum historischen Flop zu werden und gerade bei hartgesottenen Bond-Fans durchzufallen. Ausser, man erhofft sich in Hollywood von Pattinsons dialogschwachem Schauspiel noch mehr zweifelhafte Mystik in der begehrtesten Filmrolle der Welt.