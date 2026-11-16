Robert Pattinson wird der neue James Bond

Die lange Suche hat ein Ende: Der neue Bond ist bekannt. Es ist Robert Pattinson, wie auf dem 007-Instagram-Account zu sehen ist.

Saskia Schär Redaktorin People

Jahrelang wurde darüber gerätselt, wer in die Fussstapfen von Daniel Craig treten soll. Nun gibt Amazon MGM auf Instagram den neuen Agenten bekannt. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger ist Robert Pattinson (40) allerdings bereits ein etablierter Schauspieler. Er spielte nicht nur Cedric Diggory in «Harry Potter und der Feuerkelch», sondern brachte als Edward Cullen in «Twilight» auch Teenieherzen zum Schmelzen. 2022 schlüpfte er in die Rolle des Batman und wurde so zum Superhelden.

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