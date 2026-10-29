Eine Handvoll britischer Schauspieler soll noch im Rennen um den neuen James Bond sein, die letzten Castingrunden laufen. Wir stellen vier der Männer vor: Jack Lowden, Joe Alwyn, Callum Turner und Josh O'Connor.

Darum gehts Britische und US-Medien berichten von finalen Bond-Castings mit drei bis fünf Kandidaten in London

Als Kandidaten gelten Jack Lowden, Callum Turner, Josh O'Connor sowie Joe Alwyn laut Medien

Bond-Produzentin Amy Pascal stellte im August eine Entscheidung bis Jahresende in Aussicht

Saskia Schär Redaktorin People

Die finalen Castings für den neuen James Bond finden seit vergangenem Freitag in London statt, zumindest wenn es nach der britischen und US-Presse geht. Die «Daily Mail» will zudem wissen, dass es drei bis fünf Kandidaten in die letzte Runde geschafft haben. Darunter Callum Turner, Jack Lowden und ein ungenannter «mystery man». Weiter geht die Zeitung auf Reddit-Spekulationen ein, wonach es sich bei Letzterem um Joe Alwyn handeln soll. Schaut man sich allerdings in dem Forum um, so taucht noch ein vierter Name auf: Josh O'Connor.

Ob es wirklich einer der vier wird, das soll sich noch dieses Jahr zeigen, wie Bond-Produzentin Amy Pascal bereits im August gegenüber «Deadline» erklärte: «Ich würde schätzen bis zum Jahresende.» Bis dahin ist also noch etwas Geduld gefragt, doch wir nutzen die Zeit, die heiss gehandelten Kandidaten vorzustellen. Eines eint sie schon jetzt: ihre berühmten (Ex-)Partnerinnen.

Jack Lowden (36)

Der Schotte gilt bei den wettaffinen Briten als der grosse Favorit, führt die Liste gemäss den Buchmachern von Ladbrokes mit einer Quote von 8/11 an, was einer Wahrscheinlichkeit von knapp 58 Prozent entspricht. Lowden ist besonders für seine Rolle des River Cartwright in der TV-Serie «Slow Horses» bekannt. Zudem wird er in der diesjährigen Serien-Adaption von «Stolz und Vorurteil» Mr. Darcy spielen. Er ist seit zwei Jahren mit der mehrfach oscarnominierten Schauspielerin Saoirse Ronan (32) verheiratet.

Callum Turner (36)

Turner ist hierzulande vor allem für eines bekannt: Sängerin Dua Lipa, der er diesen Sommer auf Sizilien das Jawort gab. Der britische Schauspieler gilt als Lowdens grösster Konkurrent, steht auf den Wettlisten an zweiter Stelle mit einer Quote von 2/1. Der in London geborene Schauspieler verkörperte in «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» Theseus Scamander, den Bruder der Hauptfigur Newt Scamander.

Josh O'Connor (36)

Wie Lowden und Turner wurde auch O'Connor im Jahr 1990 geboren und wie seine beiden Konkurrenten liebt auch er eine Schauspielerin: Alison Oliver («Saltburn»). Die beiden haben ihre Beziehung zwar nie öffentlich bestätigt, dennoch gelten sie spätestens seit ihrem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich im Mai 2025 in Cannes als Paar. Wer die Netflix-Serie «The Crown» verfolgt hat, kennt O'Connor als den jungen Prinzen Charles. Für seine Leistung erhielt er gar einen Golden Globe sowie einen Emmy.

Joe Alwyn (35)

Er ist der neuste Name im Bond-Karussell und wird erst seit wenigen Tagen als möglicher Kandidat gehandelt. Die Spekulationen diesbezüglich begannen im Forum Reddit. Alwyn war zuletzt in den beiden mehrfach oscarnominierten Filmen «Hamnet» und «The Brutalist» zu sehen. Am bekanntesten ist er aber wohl für seine Ex-Freundin: Superstar Taylor Swift (36).