Wer tritt in die grossen Fussstapfen von Daniel Craig? Laut aktuellen Medienberichten hat «Batman»-Star Robert Pattinson im Rennen um die begehrte 007-Rolle die Nase vorn – und sich bereits die besten Vertragskonditionen gesichert.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das Rätselraten um die Nachfolge von Daniel Craig (58) als berühmtester Geheimagent der Welt geht in die heisse Phase. Wie mehrere Medien berichten, gilt derzeit der britische Schauspieler Robert Pattinson (40) als absoluter Spitzenreiter im Rennen um die begehrte James-Bond-Rolle.

Neben Pattinson sollen auch seine Kollegen Nicholas Hoult (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Callum Turner (36) zum Kreis der Finalisten gehören. Doch Pattinson habe sich mittlerweile als klarer Favorit herauskristallisiert, heisst es unter Berufung auf die britische Zeitung «The Guardian». Offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts – wer den Smoking von Daniel Craig übernimmt, steht noch nicht endgültig fest.

Gage als finales Indiz?

Einen gewichtigen Hinweis auf Pattinsons Poleposition liefert jedoch der Branchenjournalist Matthew Belloni. Laut seinem Bericht haben alle verbliebenen Kandidaten bereits Testverträge mit den verantwortlichen Amazon MGM Studios unterzeichnet. Dabei soll Robert Pattinson deutlich bessere Bedingungen herausgeholt haben als seine Mitbewerber: Während etwa Jack Lowden und Josh O'Connor angeblich zusagen mussten, für mindestens vier Bond-Filme vor der Kamera zu stehen, umfasst Pattinsons Deal demnach nur drei Streifen – bei einer deutlich höheren Gage.

Für Pattinson wäre 007 die nächste ikonische Rolle in einer bemerkenswerten Karriere. Seine erste grössere Kinorolle ergatterte der gebürtige Londoner 2005 als Cedric Diggory in «Harry Potter und der Feuerkelch». Weltberühmt wurde er ab 2008 als Vampir Edward Cullen in der «Twilight»-Saga, was ihn zum globalen Teenie-Idol machte. Um diesem Image zu entkommen, drehte Pattinson jahrelang gefeierte Independent-Filme wie «Good Time» (2017) oder «Der Leuchtturm» (2019) und erarbeitete sich den Ruf eines wandelbaren Charakterdarstellers. Mit Christopher Nolans «Tenet» (2020) und der Titelrolle in «The Batman» (2022) kehrte er schliesslich triumphal ins Blockbuster-Kino zurück.