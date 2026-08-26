Un Français a été arrêté en Italie après la découverte de missiles antichars dans sa camionnette. L'homme est en détention provisoire.

Un Français arrêté en Italie avec trois missiles dans sa camionnette

Un Français arrêté en Italie avec trois missiles dans sa camionnette

ATS Agence télégraphique suisse

Un Français a été arrêté en Italie pour trafic d'armes après la découverte de trois missiles antichars et d'autres équipements militaires dans sa camionnette lors d'un contrôle de police de routine. C'est ce qu'ont indiqué mercredi les autorités. L'homme a été interpellé en juin dans la ville portuaire de Bari, dans le sud-est du pays, et est depuis en détention provisoire dans l'attente de la fin de l'enquête.

Cette arrestation, qui a été révélée cette semaine, est survenue alors que la police inspectait une camionnette à sa descente d'un ferry en provenance du port grec de Patras. Ils ont découvert trois missiles antichars portables Akeron et un quatrième missile d'entraînement dépourvu d'ogive, selon une décision judiciaire ordonnant le placement en détention provisoire de l'homme, consultée par l'AFP.

Les armes avaient été déguisées en matériel d'entraînement de l'OTAN en recouvrant de ruban adhésif bleu les bandes jaunes et noires indiquant la présence d'une ogive hautement explosive, précise le document. Les missiles inertes utilisés pour les exercices de l'OTAN arborent normalement des bandes bleues. L'homme a déclaré qu'il transportait ce matériel pour le compte de MBDA France, le fabricant d'Akeron.

Des missiles de combat

Selon le mandat d'arrêt, l'homme a déclaré aux enquêteurs que les missiles avaient été réparés sur l'île grecque de Crète et qu'il les ramenait au fabricant. Interrogé, MBDA France n'a pas répondu dans l'immédiat.

Une source française bien informée a indiqué à l'AFP que «MBDA a obtenu une licence pour conduire des tests de vecteurs d'essais, c'est-à-dire des missiles Akeron incomplets, en Grèce». Les autorités italiennes ont ordonné la poursuite de l'enquête en raison d'incohérences dans les documents d'accompagnement.

Selon le site Internet de MBDA, l'Akeron est un missile de combat terrestre et naval de cinquième génération, conçu pour les combats en rase campagne ou en milieu urbain.