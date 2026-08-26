Un Californien a été interpellé à Washington après avoir transporté une guillotine dans son pickup. Repéré en stationnement interdit près du Congrès, il est accusé de possession d'une arme dangereuse.

Un homme arrêté avec une guillotine dans sa voiture à Washington

Un homme arrêté avec une guillotine dans sa voiture à Washington

AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté à Washington, après la découverte d'une guillotine grandeur nature à l'arrière de son véhicule pickup, a annoncé la police du Capitole. Le véhicule a été repéré mardi après-midi en stationnement interdit par des agents, a précisé dans un communiqué la police du Capitole, siège du Congrès américain.

«Le suspect, Philan-Tam-Duy Le, de Julian, en Californie, a été arrêté pour transport d'une arme dangereuse compte tenu de sa possession de la guillotine», selon le texte. Il a conduit le véhicule de Californie (ouest) jusqu'à la capitale fédérale, souligne la police du Capitole, ajoutant que ses enquêteurs «analysent les antécédents du suspect pour en savoir plus sur les raisons de sa venue à Washington».

Le véhicule était garé près du siège du Congrès et de la Cour suprême, deux institutions actuellement en vacances.