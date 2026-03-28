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Une enseignante donne l'alerte
En Italie, des parents laissent cinq enfants livrés à eux-même pour partir en vacances

Un couple d’Italiens s’est envolé pour l’Egypte afin de profiter du soleil… en laissant derrière lui ses cinq enfants mineurs. L’alerte avait été donnée aux services de protection de l’enfance par une enseignante.
Publié: 21:33 heures
|
Dernière mise à jour: 21:41 heures
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Un couple a laissé ses cinq enfants en Italie...
Photo: Schapowalow/Huber
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Angela Rosser

En tant que parents, on a bien le droit de se faire plaisir de temps en temps. Par exemple, en s'accordant une pause, comme une escapade romantique ou des vacances seuls, sans les enfants. C'est sans doute ce que s'est dit un couple originaire de Trieste, en Italie. Pour fêter l'anniversaire de la mère, les deux parents se sont envolés pour Charm el-Cheikh, en Egypte... et ont laissé leurs cinq enfants à la maison.

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Les enfants, mineurs, ont dû continuer à aller à l'école, se débrouiller tant bien que mal au quotidien et s'occuper également des animaux domestiques. Les enfants, d'âges différents, sont scolarisés de l'école primaire au lycée. L'article d' «Italien News» ne précise pas leur âge exact.

Le bien-être de l'enfant avant tout

L'affaire a éclaté lorsque l'enseignante de l'un des enfants a remarqué des signes que la fraterie était livrée à elle-même. Selon le journal, elle a alors alerté les services de protection de l'enfance. En collaboration avec la police locale, une inspection a été menée au domicile familial et des mesures de protection ont été mises en place.

Afin de vérifier leur état de santé, les enfants ont été emmenés à l'hôpital. Ils ont ensuite été placés dans un établissement d'accueil et leurs parents ont été informés. Comme le rapporte le «Corriere», «un plan de prise en charge parentale» a été élaboré afin de réunir la famille au plus vite. Le bien-être et la sécurité des enfants sont bien sûr la priorité absolue.

On ignore pourquoi les parents ont décidé de partir en vacances seuls, laissant les enfants derrière eux avec la charge des animaux domestiques. 

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