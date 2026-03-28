Attentat déjoué à Paris samedi devant la Bank of America

Un attentat a été déjoué à Paris devant la Bank of America grâce à l’intervention rapide de la police. Un homme a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à déclencher un engin explosif artisanal.

AFP Agence France-Presse

Un attentat à l'engin explosif a été déjoué samedi à Paris devant l'établissement bancaire américain Bank of America grâce à l'intervention de policiers qui ont interpellé un homme s'apprêtant à allumer le dispositif, a appris l'AFP auprès de sources proches du dossier.

Les faits se sont déroulés vers 3h30, rue de la Boétie, dans le centre-ouest de Paris, devant les locaux de la Bank Of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l'établissement.

L'engin était composé d'un bidon de 5 litres de liquide, probablement de l'hydrocarbure, et d'un système de mise à feu, selon une des sources. L'enquête est confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.