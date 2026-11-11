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Rome, Milan, Naples...
Des dizaines d’écoles évacuées en Italie après une vague de menaces à la bombe

Des menaces à la bombe contre des centaines d’écoles en Italie ont paralysé les cours ce mercredi matin. La police fouille des bâtiments, notamment à Rome et Milan. Jusqu’à présent, sans indice concret de la présence d’explosifs.
Publié: il y a 3 minutes
Photo: imago/ZUMA Press
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Janine Enderli

Des dizaines d’écoles dans toute l’Italie ont reçu mercredi matin des menaces à la bombe coordonnées par e-mail. Dans de nombreuses villes, dont Rome, Milan, Naples et Bologne, les bâtiments ont été évacués par précaution, les cours ont été interrompus et une partie des élèves renvoyés chez eux.

Envoyés peu avant 10h, les messages menaçaient de faire exploser des charges dissimulées dans des sacs en plastique et munies de détonateurs à distance, et annonçaient d’autres attentats. Leur expéditeur se présentait sous le nom de «Mikhail Andropov», le même qui figurait déjà dans de récentes menaces visant des chaînes de télévision et des vols européens.

Des unités d’intervention de la police et des carabiniers, dont des équipes de déminage, fouillent les bâtiments concernés. La police spécialisée dans la cybercriminalité a ouvert une enquête.

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