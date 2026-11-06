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Ciel européen sous tensions
De Lisbonne à Prague, une nouvelle vague de fausses alertes à la bombe vise les avions

Une alerte à la bombe visant un vol Ryanair Lisbonne-Rome s’est révélée fausse vendredi, selon la police portugaise. D’autres menaces ont touché Prague et la France, dans une série d’alertes qui perturbe le trafic aérien européen.
Publié: il y a 16 minutes
De fausses alertes à la bombe se multiplient et perturbent le trafic aérien en Europe.
Photo: Chalit Saeton
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AFP Agence France-Presse

Un vol de la compagnie Ryanair qui devait partir de Lisbonne en direction de Rome vendredi matin a été visé par une « menace de bombe » qui s'est avérée une fausse alerte, a indiqué la police portugaise.

L'alerte a été donnée alors que l'appareil qui devait assurer ce vol réalisait encore sa liaison précédente et s'approchait de l'aéroport de Lisbonne, en provenance de Rome également.

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«A la suite de la menace de bombe visant le vol FR8197, au départ de Lisbonne et à destination de Rome, nous informons que l'Unité spéciale de police (UEP) a procédé à une inspection de sécurité de l'aéronef, sans qu'aucun engin explosif ni objet suspect n'ait été détecté», a indiqué la police portugaise dans un communiqué.

Tous les passagers et leurs bagages «ont été à nouveau soumis à un contrôle de sécurité, sans qu'aucune anomalie ni objet suspect n'ait été détecté», a-t-elle précisé.

La République tchèque et la France touchées

Au moins huit vols au départ ou à destination de Prague ont été également visés vendredi par une alerte à la bombe, a déclaré l'aéroport de la capitale tchèque à l'Agence France-Presse (AFP).

«Les menaces concernent les vols arrivant du Danemark, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Pour ce qui est des vols au départ, il s'agit de vols à destination des Pays-Bas, de Chypre, de la Roumanie, de l'Italie et de la Grande-Bretagne», a précisé une porte-parole de l'aéroport.

Du côté de la France, quatre nouvelles alertes à la bombe ont été émises vendredi sur des avions survolant le territoire, qui ont atterri «sans encombre», et sur lesquels les services de déminage «procèdent aux inspections de sécurité», a annoncé Matignon.

«Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ces alertes qui touchent toute l'Europe», ont ajouté les services du Premier ministre français, chargés de la sûreté et de la défense aérienne du pays.

Trois de ces appareils ont atterri à Orly, et le quatrième à Bordeaux, selon une source informée du dossier.

L'Europe ciblée depuis une semaine

Une vingtaine de fausses alertes à la bombe avaient déjà perturbé le trafic aérien en Europe depuis le début de la semaine, obligeant les autorités à dérouter certains vols ou à faire décoller des avions de chasse pour escorter plusieurs appareils civils.

Des revendications visant certains d'entre eux, envoyées aux aéroports de Rome et de Sofia, émanaient des « combattants de l'Etat masculin ». Cela semble renvoyer au nom d'un mouvement ultranationaliste russe, sans qu'il soit possible de vérifier le lien.

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