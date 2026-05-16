Israël dit avoir mené une frappe à Gaza contre le chef de la branche armée du Hamas

Le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi avoir mené une frappe dans la bande de Gaza visant le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Israël Katz, les forces armées ont mené une frappe à Gaza visant le terroriste de premier plan Ezzedine al-Haddad, commandant de la branche militaire du Hamas et l'un des principaux architectes du massacre du 7-Octobre», selon un communiqué du ministère.

«Des conditions de captivité brutales»

«Al-Haddad est responsable du meurtre, de l'enlèvement et des souffrances infligées à des milliers de civils israéliens et de soldats de l'armée israélienne», ajoute le communiqué, qui n'a pas précisé si le Palestinien avait péri dans la frappe.

«Il a maintenu nos otages dans des conditions de captivité brutales, a orchestré des attentats terroristes contre nos forces et a refusé de mettre en oeuvre l'accord proposé par le président américain Donald Trump visant au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza», ajoute le ministère israélien.

Source: AFP