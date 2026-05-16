Malgré la trêve, Israël cible le Hezbollah dans le Sud Liban
L'armée israélienne a indiqué samedi qu'elle avait lancé de nouvelles frappes contre le Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban, malgré l'annonce la veille de la prolongation du cessez-le-feu.
«Les forces de défense israéliennes ont commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», a affirmé l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Un homme a été tué dans le camp de réfugiés de Jénine
Le ministère palestinien de la Santé a affirmé que des soldats israéliens avaient tué un homme samedi dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
Selon le ministère, Nour al-Din Kamal Hassan Fayyad, 34 ans, a été tué «par les forces d'occupation dans le camp de Jénine». Le Croissant-Rouge palestinien a de son côté indiqué que ses équipes à Jénine avaient reçu le corps sans vie d'un homme qui avait «reçu une balle dans la cuisse».
Sollicitée pour une réaction, l'armée israélienne n'a pas répondu à l'AFP dans l'immédiat.
Source: AFP
Israël dit avoir mené une frappe à Gaza contre le chef de la branche armée du Hamas
Le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi avoir mené une frappe dans la bande de Gaza visant le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Israël Katz, les forces armées ont mené une frappe à Gaza visant le terroriste de premier plan Ezzedine al-Haddad, commandant de la branche militaire du Hamas et l'un des principaux architectes du massacre du 7-Octobre», selon un communiqué du ministère.
«Des conditions de captivité brutales»
«Al-Haddad est responsable du meurtre, de l'enlèvement et des souffrances infligées à des milliers de civils israéliens et de soldats de l'armée israélienne», ajoute le communiqué, qui n'a pas précisé si le Palestinien avait péri dans la frappe.
«Il a maintenu nos otages dans des conditions de captivité brutales, a orchestré des attentats terroristes contre nos forces et a refusé de mettre en oeuvre l'accord proposé par le président américain Donald Trump visant au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza», ajoute le ministère israélien.
Source: AFP
Israël vise le chef de la branche armée du Hamas
Le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi avoir mené une frappe à Gaza visant le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Israël Katz, les forces armées ont mené une frappe à Gaza visant le terroriste de premier plan Ezzedine al-Haddad, commandant de la branche militaire du Hamas et l'un des principaux architectes du massacre du 7-Octobre», selon un communiqué du ministère.
Source: AFP
Israël contrôle désormais 60% de la bande de Gaza, selon Netanyahu
Les forces israéliennes contrôlent actuellement 60% de la bande de Gaza, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, première confirmation officielle de l'extension de la zone aux mains d'Israël dans le territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre.
«Au cours des deux dernières années, nous avons montré au monde entier la puissance qui habite notre peuple, notre Etat, notre armée, notre héritage», a lancé le dirigeant à l'occasion jeudi de la «Journée de Jérusalem», des propos diffusés par son bureau aux médias vendredi.
«Nous avons ramené chez nous tous nos otages, jusqu'au dernier. (...) Nous n'avons cédé aucun territoire. Certains nous disaient de partir, nous ne sommes pas partis et aujourd'hui, nous contrôlons 60% du territoire. Demain, nous verrons», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une nouvelle «flottille pour Gaza» partie de Turquie
Une nouvelle «flottille pour Gaza» composée d'une cinquantaine de bateaux a quitté jeudi à la mi-journée le port turc de Marmaris (sud-ouest), ont annoncé les organisateurs à l'AFP. Il s'agit de la troisième tentative de briser le blocus du territoire palestinien de Gaza depuis le 7 octobre 2023.
La précédente avait été interceptée par les forces israéliennes le 30 avril et ses 175 militants arrêtés dans les eaux internationales.
«Une cinquantaine de bateaux ont quitté Marmaris il y a environ une heure» a annoncé à l'AFP un des coordinateurs de la flottille Global Sumud (GSF), Gorkem Duru. «Ils font actuellement route pour Gaza».
Ce convoi sera rejoint en mer par «quatre à cinq bateaux de la Coalition de la flottille de la Liberté», dans les eaux internationales, a-t-il précisé.
Source: AFP
La reconstruction de Gaza prendra «une génération»
La reconstruction de la bande de Gaza prendra «une génération», a déclaré mercredi à Jérusalem Nikolaï Mladenov, haut représentant pour Gaza au Conseil de la paix créé par le président américain Donald Trump.
«Si l'on regarde (...) les dizaines de millions de tonnes de gravats qu'il faut enlever, le nombre de personnes - plus d'un million - qui ont besoin d'une forme d'abri permanent et d'un accès de base à l'eau et à l'assainissement, c'est là (...) le travail d'une génération pour Gaza», a déclaré le diplomate bulgare devant l'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA).
Source: AFP
Le chef des droits de l'homme de l'ONU a appelé mercredi à l'abrogation de la loi instaurant en Israël un tribunal militaire spécial pour juger des Palestiniens accusés d'avoir participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
«Cette loi institutionnalisera inévitablement une justice partiale et une discrimination à l'égard des Palestiniens (...) et va à l'encontre du droit international des droits humains», a estimé le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué. «Cette loi doit être abrogée», a-t-il insisté.
Le Parlement israélien a voté dans la nuit de lundi à mardi l'instauration de cette nouvelle juridiction qui pourra condamner à mort certains accusés, sentence qui n'a plus été appliquée en Israël depuis 1962. Selon les médias israéliens, environ 400 détenus palestiniens devraient comparaître devant cette cour.
«Les victimes des atrocités commises le 7 octobre méritent que justice leur soit rendue (...) mais cela ne peut se faire par le biais de procès qui ne respectent pas les normes internationales», a alerté M. Türk.
Source: AFP
Le haut représentant du «Conseil de paix» affirme que le cessez-le-feu fonctionne mais est «loin d'être parfait»
Le haut représentant pour Gaza du «Conseil de paix» mis en place par Donald Trump a affirmé mercredi que le cessez-le-feu fonctionne mais est «loin d'être parfait», lors d'une rencontre à Jérusalem avec la presse étrangère.
«Nous avons un cessez-le-feu. Il tient. Il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait», a dit le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, ajoutant qu'il y a «des violations chaque jour, et certaines d'entre elles sont très graves».
Source: AFP
L'Autorité palestinienne annonce la mort d'un adolescent dans des tirs israéliens
L'Autorité palestinienne a annoncé mercredi la mort d'un adolescent, tué par des tirs israéliens dans un village de Cisjordanie occupée, au cours d'une descente de colons, selon un service de secours.
Youssef Ali Kaabnah, 16 ans, a été «tué par des balles de l'occupation (Israël, NDLR)» près de la localité de Jiljilya, à une dizaine de kilomètres au nord de Ramallah, indique sans plus de détails un communiqué du ministère de la Santé palestinien.
Le Croissant-Rouge palestinien a pour sa part indiqué que le jeune homme avait été blessé à la poitrine au cours d'une descente de colons israéliens accompagnés de militaires, sans préciser qui était à l'origine du ou des tirs mortels.
Quatre autres personnes ont été blessées, a précisé le Croissant-Rouge dans son communiqué. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué «examiner» ces informations.
Source: AFP
L'Union européenne est parvenue lundi à se mettre d'accord pour sanctionner des colons extrémistes israéliens coupables de violences contre les Palestiniens en Cisjordanie, a-t-on appris de sources diplomatiques.
«C'est fait! L'Union européenne sanctionne aujourd'hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leurs dirigeants», a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur X. «Ces actes gravissimes et intolérables doivent cesser sans délai» a ajouté le ministre .
Ces sanctions étaient bloquées depuis des mois par un veto de la Hongrie de Viktor Orban. Mais la victoire de Peter Magyar aux élections législatives du 12 avril a permis d'obtenir un accord politique sur ces sanctions, qui prévoient un gel des avoirs dans l'Union européenne et une interdiction d'entrer dans l'UE. Une décision officielle des 27 doit encore être prise pour qu'elles entrent en vigueur.
Des sanctions contre des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas ont aussi été prises. Au total, sept colons extrémistes ou leurs organisations sont concernés par ces sanctions ainsi que 12 responsables du Hamas.
Source: AFP