Israël contrôle désormais 60% de la bande de Gaza, selon Netanyahu

Les forces israéliennes contrôlent actuellement 60% de la bande de Gaza, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, première confirmation officielle de l'extension de la zone aux mains d'Israël dans le territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre.

«Au cours des deux dernières années, nous avons montré au monde entier la puissance qui habite notre peuple, notre Etat, notre armée, notre héritage», a lancé le dirigeant à l'occasion jeudi de la «Journée de Jérusalem», des propos diffusés par son bureau aux médias vendredi.

«Nous avons ramené chez nous tous nos otages, jusqu'au dernier. (...) Nous n'avons cédé aucun territoire. Certains nous disaient de partir, nous ne sommes pas partis et aujourd'hui, nous contrôlons 60% du territoire. Demain, nous verrons», a-t-il ajouté.

Source: AFP