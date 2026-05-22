Israël dit avoir tué deux hommes près de sa frontière avec le Liban

L'armée israélienne a annoncé tôt vendredi avoir tué deux hommes dans le sud du Liban, près de sa frontière. Ces «individus armés qui se déplaçaient de façon suspecte à quelques centaines de mètres du territoire israélien» ont été tués lors d'une frappe aérienne, a précisé cette source sur Telegram.

En dépit d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, Israël poursuit ses opérations au Liban où il dit combattre le Hezbollah pro-iranien. Les frappes israéliennes ont coûté la vie à 3089 personnes dans ce pays, dont 116 secouristes et personnels de la santé, depuis le début des hostilités le 2 mars, selon un décompte du ministère de la Santé libanais jeudi.

De son côté, Israël déplore la mort de 22 soldats. Le Liban a été plongé dans la guerre le 2 mars, lorsque le Hezbollah a lancé une attaque sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei.

Source: AFP