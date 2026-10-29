Le ministre israélien d'extrême-droite Itamar Ben Gvir a appelé jeudi à l'arrestation des chefs des partis arabes. Il les accuse, sans preuve, de liens financiers avec le Qatar.

Un ministre israélien d'extrême droite appelle à arrêter les chefs des partis arabes

Un ministre israélien d'extrême droite appelle à arrêter les chefs des partis arabes

AFP Agence France-Presse

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a appelé jeudi à arrêter les chefs des partis arabes, visés par des accusations de soutien étranger après leur score historique aux législatives.

«Le Shin Bet (service de renseignement intérieur) doit arrêter dès ce matin les chefs des partis arabes soupçonnés d'avoir reçu de l'argent du Qatar», a déclaré Itamar Ben Gvir sur X.

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Des accusations sans preuves

Des médias israéliens ont rapporté jeudi que les autorités électorales ont demandé au Shin Bet d'ouvrir une enquête sur ces allégations pour lesquelles aucune preuve n'a été publiquement présentée jusque-là.

Les deux principales formations politiques majoritairement arabes israéliennes, Raam (un acronyme signifiant en hébreu «Liste arabe unie") et la Liste unifiée, sont en passe de rafler un nombre de sièges inédit dans leur histoire après la forte mobilisation électorale sans précédent de la minorité arabe victime de fortes discriminations.