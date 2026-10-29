DE
FR

Législatives anticipées
Un ministre israélien d'extrême droite appelle à arrêter les chefs des partis arabes

Le ministre israélien d'extrême-droite Itamar Ben Gvir a appelé jeudi à l'arrestation des chefs des partis arabes. Il les accuse, sans preuve, de liens financiers avec le Qatar.
Publié: il y a 4 minutes
Itamar Ben Gvir n'a fourni aucune preuve pour étayer ses accusations.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a appelé jeudi à arrêter les chefs des partis arabes, visés par des accusations de soutien étranger après leur score historique aux législatives.

«Le Shin Bet (service de renseignement intérieur) doit arrêter dès ce matin les chefs des partis arabes soupçonnés d'avoir reçu de l'argent du Qatar», a déclaré Itamar Ben Gvir sur X.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Des accusations sans preuves

Des médias israéliens ont rapporté jeudi que les autorités électorales ont demandé au Shin Bet d'ouvrir une enquête sur ces allégations pour lesquelles aucune preuve n'a été publiquement présentée jusque-là.

A lire aussi
Le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu est en diffuculté, selon les premiers résultats des législatives anticipées.
«Fraudes et menaces»
Le Likoud de Netanyahu accuse les partis arabes d'avoir «volé les élections»
imago_st_1028_08330001_0871002327.jpg
Résultats du vote très sérrés
En Israël, pourquoi Netanyahu est loin d'avoir perdu

Les deux principales formations politiques majoritairement arabes israéliennes, Raam (un acronyme signifiant en hébreu «Liste arabe unie") et la Liste unifiée, sont en passe de rafler un nombre de sièges inédit dans leur histoire après la forte mobilisation électorale sans précédent de la minorité arabe victime de fortes discriminations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus