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«Corruption, fraudes et menaces»
Le Likoud de Netanyahu accuse les partis arabes d'avoir «volé les élections»

Le Likoud de Benjamin Netanyahu accuse les partis arabes de «voler les élections» après un scrutin serré en Israël. Ils dénoncent des «fraudes et des menaces», et affirment détenir des preuves.
Publié: il y a 2 minutes
Le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu est en diffuculté, selon les premiers résultats des législatives anticipées.
Photo: IMAGO/JNA Press
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AFP Agence France-Presse

Le parti du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, a accusé mercredi les partis à majorité arabe, en passe de remporter un record de 17 sièges au Parlement, d'avoir «volé les élections», au lendemain d'un scrutin législatif particulièrement serré.

Les élections «ont été volées par des partis arabes qui soutiennent le terrorisme et l'anéantissement de l'État juif», a affirmé le Likoud, assurant avoir des preuves de cas de «corruption, menaces, violence, falsifications et utilisation de logiciels interdits pour inciter les électeurs à voter».

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