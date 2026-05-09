Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'armée israélienne appelle à l'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban
L'armée israélienne a de nouveau appelé samedi les habitants de plusieurs villages du sud du Liban à évacuer immédiatement, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours au Liban.
«A la lumière de la violation de l'accord de cessez-le-feu par l'organisation terroriste Hezbollah», l'armée est «contrainte d'agir contre elle avec fermeté», a déclaré sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, énumérant neuf localités à évacuer "immédiatement", et à en rester éloignés «d'au moins 1000 mètres, dans des zones dégagées».
Source: AFP
Le Hezbollah revendique une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord d'Israël
Le Hezbollah a affirmé vendredi avoir lancé une nouvelle attaque, au moyen de drones, sur une base aérienne du nord d'Israël, en riposte à des frappes israéliennes, selon un communiqué du mouvement pro-iranien.
La formation chiite libanaise avait auparavant revendiqué une première attaque contre cette base militaire proche de Nahariya, dans le nord de l'Etat hébreu.
Les autorités israéliennes n'ont pas réagi dans l'immédiat. Israël avait mené mercredi soir une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, pour la première fois depuis près d'un mois, tuant un commandant de haut rang du groupe.
Source: AFP
Le Premier ministre du Qatar est à Washington pour rencontrer JD Vance
Le Premier ministre du Qatar est à Washington vendredi pour s'entretenir avec le vice-président américain JD Vance à propos de l'Iran, a appris l'AFP auprès d'une source proche.
Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani a prévu d'aborder «les relations entre les Etats-Unis et le Qatar ainsi que la situation en Iran, en se concentrant sur les marchés du GNL (gaz naturel liquéfié, NDLR) et la stabilité régionale», a déclaré cette source, sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent avoir frappé deux pétroliers iraniens qui tentaient de violer le blocus
L'armée américaine a annoncé vendredi avoir «neutralisé», en leur tirant dessus, deux navires battant pavillon iranien qui tentaient de rejoindre un port iranien dans le golfe d'Oman, «en violation du blocus américain en cours».
Un avion américain a «neutralisé les deux pétroliers en tirant des munitions de précision dans leurs cheminées», les empêchant d'entrer en Iran, a déclaré sur X le commandement américain pour la région (Centcom). Les deux pétroliers, le Sea Star III et le Sevda, «ne font plus route vers l'Iran», a ajouté l'armée.
Le cours du pétrole redécolle
Dans le même temps, l'agence iranienne Fars a affirmé que des «affrontements sporadiques» se déroulaient entre les forces armées de la République islamique et la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Peu auparavant, le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé les Etats-Unis de «violation flagrante» du cessez-le-feu.
L'annonce du Centcom a fait repartir les cours du pétrole à la hausse, dans une séance marquée par les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.
Les Etats-Unis étaient déjà intervenus mercredi pour neutraliser un autre navire iranien, le Hasna, ne se pliant pas au blocus. Les forces américaines avaient également frappé la salle des machines du cargo iranien Touska le 19 avril après avoir ordonné à l'équipage de l'évacuer.
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe au Sud Liban
Une frappe israélienne sur le village de Toura, dans le sud du Liban, a fait quatre morts, dont deux femmes, malgré la trêve, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.
Israël mène des frappes sur plusieurs localités du sud du Liban vendredi, après des ordres d'évacuation concernant sept villages, selon l'Agence nationale d'information et les correspondants de l'AFP. Un secouriste avait été tué dans la matinée dans une frappe.
Dans le même temps, les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti dans plusieurs villes de la région côtière du nord d'Israël, frontalière du Liban. C'est la première fois depuis le début de la trêve précaire dans les combats entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, le 17 avril, que les sirènes sont déclenchées aussi profondément en territoire israélien.
Source: AFP
Les Emirats font état de trois blessés dans des attaques iranniennes
Les Emirats arabes unis ont affirmé que trois personnes avaient été blessées vendredi à la suite de frappes iraniennes dans le pays, alors qu’une trêve est en vigueur depuis le huit avril entre Etats–Unis et Iran. «Les défenses aériennes ont engagé deux missiles balistiques et trois drones tirés depuis l’Iran, faisant trois blessés légers», a indiqué le ministère émirati de la Défense dans un communiqué sur X.
Les autorités avaient dit le matin avoir activé leur défense aérienne contre des missiles et des drones, en indiquant que «les bruits entendus dans diverses parties du pays étaient dus aux interceptions».
Depuis le début de la guerre, déclenchée par une offensive israélo–américaine contre l’Iran le 28 février, le pays du Golfe a été la cible de plus de 551 missiles balistiques, 29 missiles de croisières et 2'263 drones, a indiqué le ministère.
Source: AFP
L'Iran dit avoir dérouté un pétrolier sanctionné par Washington vers ses côtes
L'Iran a déclaré vendredi avoir dérouté vers ses côtes un pétrolier sanctionné par les Etats-Unis transportant du pétrole iranien, bien que la raison de cette mesure ne soit pas claire dans l'immédiat.
«La marine de la République islamique d'Iran, au cours d'une opération spécialement planifiée en mer d'Oman, a arraisonné le pétrolier contrevenant Ocean Koi (OCEAN KOI), transportant une cargaison de pétrole appartenant à la République islamique d'Iran», a indiqué l'armée dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
Elle a précisé que le navire avait été redirigé vers les côtes sud de l'Iran après avoir cherché «à porter atteinte et à perturber les exportations de pétrole de l'Iran», sans donner davantage de détails.
L'armée a indiqué que le pétrolier avait été remis «aux autorités judiciaires» après son arrivée sur les côtes du pays.
Source: AFP
L'Iran crée une autorité spéciale pour percevoir les droits de passage à Ormuz
L'Iran a créé une nouvelle agence gouvernementale chargée d'approuver les passages dans le détroit d'Ormuz et d'en percevoir les droits pour la navigation, a rapporté le journal spécialisé Lloyd's List.
Plusieurs incidents s'y sont déroulés ces derniers jours, au moment où Washington cherche à conclure un accord avec Téhéran pour mettre fin durablement à la guerre et obtenir une reprise du trafic à Ormuz.
Source: AFP
Les prix alimentaires encore en hausse en avril à cause de la guerre
Les prix des denrées alimentaires ont modérément augmenté pour un troisième mois consécutif en avril, tirés par la flambée des coûts de l'énergie et les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, indique vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit l'évolution des prix internationaux d'un ensemble de denrées, a augmenté de 1,6% par rapport à mars et de 2% par rapport à avril 2025.
Source: AFP
Face aux tension à Ormuz, l'UE envisage d'utiliser du kérosène américain
L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a estimé vendredi que le recours au «Jet A» en Europe, un kérosène produit aux Etats-Unis, ne poserait «pas de problème de sécurité», alors que Bruxelles explore cette piste face aux risques de pénurie liés à la guerre au Moyen-Orient.
«Le Jet A est utilisé quotidiennement pour les vols au départ et à l'intérieur des Etats-Unis et du Canada. Une éventuelle introduction du Jet A en Europe ou dans d'autres régions du monde ne poserait pas de problème de sécurité, à condition que cette introduction soit correctement gérée», dit cette agence, en recommandant de ne pas mélanger les carburants et de bien former les équipes.
Source: AFP