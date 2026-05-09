Les Etats-Unis annoncent avoir frappé deux pétroliers iraniens qui tentaient de violer le blocus

L'armée américaine a annoncé vendredi avoir «neutralisé», en leur tirant dessus, deux navires battant pavillon iranien qui tentaient de rejoindre un port iranien dans le golfe d'Oman, «en violation du blocus américain en cours».

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Un avion américain a «neutralisé les deux pétroliers en tirant des munitions de précision dans leurs cheminées», les empêchant d'entrer en Iran, a déclaré sur X le commandement américain pour la région (Centcom). Les deux pétroliers, le Sea Star III et le Sevda, «ne font plus route vers l'Iran», a ajouté l'armée.

Le cours du pétrole redécolle

Dans le même temps, l'agence iranienne Fars a affirmé que des «affrontements sporadiques» se déroulaient entre les forces armées de la République islamique et la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Peu auparavant, le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé les Etats-Unis de «violation flagrante» du cessez-le-feu.

L'annonce du Centcom a fait repartir les cours du pétrole à la hausse, dans une séance marquée par les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

Les Etats-Unis étaient déjà intervenus mercredi pour neutraliser un autre navire iranien, le Hasna, ne se pliant pas au blocus. Les forces américaines avaient également frappé la salle des machines du cargo iranien Touska le 19 avril après avoir ordonné à l'équipage de l'évacuer.

Source: AFP