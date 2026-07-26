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Une «activité républicaine dissidente»
Inculpation d'un homme pour possession d'explosifs en Irlande

Un homme a été inculpé après la découverte d'explosifs dans un véhicule près de la frontière nord-irlandaise. La police évoque une opération visant une activité républicaine dissidente et une saisie majeure.
Publié: il y a 33 minutes
La police menait une opération contre une «activité républicaine dissidente» et évoque une découverte «extrêmement importante».
Photo: PA
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AFP Agence France-Presse

La police irlandaise a annoncé samedi qu'un homme avait été inculpé après la découverte d'un engin explosif à bord d'un véhicule près de la frontière avec l'Irlande du Nord plus tôt dans la semaine.

L'individu, d'une quarantaine d'années, a été inculpé pour possession d'explosifs et devait être présenté au tribunal à Dublin samedi soir, a précisé la police.

Cette dernière avait déjà annoncé vendredi l'inculpation pour le même chef de la conductrice du véhicule, une étudiante en droit de 25 ans, Isobella Perrie Sullivan, arrêtée sur la route. Du Semtex, un puissant explosif, ainsi qu'un détonateur ont été retrouvés à l'arrière de sa voiture, a-t-il été établi lors de son audition au tribunal du district de Trim vendredi soir. Son avocat a affirmé qu'on lui avait demandé d'apporter ce sac au Nord sans lui dire ce qu'il y avait dedans.

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Les forces de l'ordre menaient une opération contre une «activité républicaine dissidente» quand ils ont repéré la voiture, selon la police, évoquant une découverte «extrêmement importante».

L'Irlande du Nord a été déchirée pendant des décennies par un conflit sanglant ayant opposé les républicains nationalistes aux loyalistes et aux unionistes pro-Royaume-Uni.

L'Accord du Vendredi Saint a officiellement mis fin aux affrontements en 1998 et l'IRA, principal groupe armé républicain, a déposé les armes en 2005. Les violences ont néanmoins continué sporadiquement et à petite échelle, souvent le fait de dissidences, qui subsistent d'ailleurs dans les deux camps.

Plus tôt cette année, la police nord-irlandaise a attribué deux attaques contre des commissariats proches de Belfast à une dissidence républicaine. Celles-ci n'ont pas fait de victimes.

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