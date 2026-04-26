DE
FR

Opération près de Belfast
Explosion d'une voiture piégée en Irlande du Nord

Une voiture piégée a explosé devant un commissariat à Dunmurry, près de Belfast, dans la nuit de samedi à dimanche. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'incident suscite des condamnations politiques.
Publié: il y a 47 minutes
Des responsables politiques locaux ont condamné cette apparente nouvelle attaque.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police d'Irlande du Nord a lancé une opération de sécurité dimanche après l'explosion présumée d'une voiture piégée dans la nuit devant un commissariat près de Belfast. Cette explosion n'a pas fait de victime.

Le Service de police d'Irlande du Nord (PSNI) a indiqué dans un communiqué qu'il intervenait sur les lieux d'une «alerte à la bombe» dans le quartier de Dunmurry, au sud-ouest de la capitale nord-irlandaise.

Des témoins ont fait état d'une forte détonation et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un véhicule en feu devant un commissariat vers minuit.

Le PSNI a indiqué qu'une opération d'évacuation était en cours à proximité des lieux. Selon les médias locaux, des équipes de pompiers et des policiers ont éteint l'incendie. Des responsables politiques locaux ont condamné cette apparente nouvelle attaque.

«Angoissant» et «préoccupant»

Il est «angoissant qu'une voiture piégée ait explosé devant le commissariat», a déclaré Soracha Eastwood, députée de la circonscription. «Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'il n'y a pas de victimes», a-t-elle ajouté dans un message publié sur X.

Gavin Robinson, le dirigeant du DUP - le principal parti pro-britannique de la région - a qualifié l'incident de «profondément préoccupant».

Il survient un mois après qu'un chauffeur-livreur a été forcé par des hommes masqués, dont l'un était armé d'un pistolet, de conduire un engin explosif jusqu'à un commissariat de police à Lurgan, à l'ouest de Belfast.

«Républicains dissidents»

«Si c'était une nouvelle tentative de la part de républicains dissidents d'intimider les communautés et de prendre pour cible la police, alors elle doit être affrontée avec toute la rigueur de la loi», a déclaré M. Robinson dimanche.

L'expression «républicains dissidents» désigne des individus et des groupes favorables à l'unité irlandaise, qui n'acceptent pas l'accord de paix historique conclu en 1998 qui a largement mis fin à trois décennies de conflit.

Ces groupes sont beaucoup plus petits que l'IRA provisoire, qui a mis un terme à sa campagne violente en 2005, mais ils ont accès à des armes de gros calibre, selon la police. Ils ont utilisé des engins explosifs improvisés et des mortiers lors d'attaques par le passé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus