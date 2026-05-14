XI aurait proposé son aide à Trump pour rouvrir le détroit d'Ormuz

Donald Trump a dit jeudi que Xi Jinping lui avait assuré que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran et était prêt à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz.

«Il a dit qu'il ne fournirait pas de matériel militaire... Il l'a affirmé avec force», a dit le président américain, selon un extrait d'une interview à la chaîne Fox News après sa rencontre avec le dirigeant chinois à Pékin.

Le président américain a aussi déclaré que son homologue chinois souhaitait «voir le détroit d'Ormuz ouvert». «Il a dit: 'Si je peux être d'une quelconque aide, je serais ravi d'aider».

Source: AFP