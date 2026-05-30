Les Etats-Unis affirment avoir les moyens de repartir en guerre contre l'Iran
Les Etats-Unis ont affirmé samedi qu'ils avaient les moyens de repartir en guerre contre l'Iran, après avoir assuré qu'un accord de paix ne sera possible que si leurs «lignes rouges sont satisfaites».
«L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer, a énuméré avant cette réunion le président Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Il a également demandé, tout en lettres capitales, à ce que le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran soit «DETRUIT».
A Téhéran, les habitants suivent désabusés ces tractations diplomatiques. «Les deux camps tiennent des propos destinés à satisfaire leurs partisans. Il est difficile de savoir qui dit la vérité», commente Ali, un Iranien de 49 ans originaire de Tonekabon, sur la mer Caspienne.
Source: AFP
Plusieurs projectiles ont été tirés depuis le Liban vers Israël
L'armée israélienne a annoncé samedi que plusieurs projectiles avaient été tirés depuis le Liban vers le nord d'Israël, dont l'un n'a pas été intercepté.
«Plusieurs projectiles tirés depuis le Liban en direction du territoire israélien ont été détectés. La plupart ont été interceptés, et un impact a été signalé dans la région de Kiryat Shmona. Aucun blessé n'a été signalé», a écrit l'armée sur ses réseaux sociaux.
Source: AFP
Trump ne signera avec l'Iran que si ses «lignes rouges sont satisfaites»
Donald Trump ne signera d'accord avec l'Iran que si ses «lignes rouges sont satisfaites», a fait savoir vendredi un responsable de la Maison Blanche, alors qu'une réunion présentée comme décisive par le président américain n'a débouché jusqu'ici sur aucune annonce.
«La réunion dans la 'Situation Room' est terminée et elle a duré environ deux heures. Le président Trump ne signera un accord que s'il est bon pour l'Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites. L'Iran ne peut pas avoir d'arme nucléaire», a indiqué cette source dans une déclaration transmise à l'AFP.
Source: AFP
Trump ne prend aucune décision concernant un accord avec l'Iran
La réunion de Donald Trump dans la Situation Room de la Maison Blanche, consacrée à un éventuel accord avec l’Iran, a duré environ deux heures. Mais le président américain en est sorti sans prendre aucune décision, selon un haut responsable de l’administration. Il avait pourtant assuré être sur le point de prendre une décision quelques heures auparavant.
L’administration estime être proche d’un accord, mais plusieurs points doivent encore être tranchés, notamment le déblocage de fonds destinés aux Iraniens, a précisé ce responsable.
Source: New York Times
Risque de pénurie de pétrole sans retour à la normale dans le Golfe
Plusieurs organisations internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), ont alerté vendredi sur un risque de pénurie de pétrole cet été si le trafic maritime via le détroit d'Ormuz ne revient pas rapidement à la normale.
«Les stocks mondiaux de pétrole se réduisent à un rythme record du fait de la perte majeure de livraisons passant par le détroit d'Ormuz», ont alerté dans un communiqué commun le FMI, la BM ainsi que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), après une rencontre de leurs dirigeants.
«Si la circulation maritime ne revient pas à la normale, une réduction rapide et continue des stocks mondiaux avant le pic de demande de l'été dans l'hémisphère nord représenterait un risque accru en terme de sécurité énergétique (...) et plus largement de résistance de l'économie», a prévenu le communiqué.
Source: AFP
La réunion de Trump sur un possible accord avec l'Iran est terminée
La réunion au cours de laquelle Donald Trump a dit vouloir prendre une «décision finale» sur un possible accord avec l'Iran est terminée, a annoncé vendredi à l'AFP (Agence France-Presse) un haut responsable de la Maison Blanche.
Selon le New York Times, elle a duré deux heures et le président américain n'a pas arrêté de décision dans l'immédiat.
Source: AFP
La diplomatie iranienne affirme qu'«aucun accord final» n'a encore été conclu avec les Etats-Unis
La diplomatie iranienne a affirmé vendredi soir ne pas être encore parvenue à un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, après des déclarations de Donald Trump annonçant une décision imminente.
«Les échanges se poursuivent mais aucun accord définitif n'a encore été conclu», a commenté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, selon des propos relayés par les médias d'État.
Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord mais des sources iraniennes à l'agence Fars ont démenti ses affirmations sur deux points centraux: la réouverture du détroit d'Ormuz et le nucléaire iranien.
Aucune négociation sur le nucléaire
La diplomatie iranienne a assuré vendredi soir que la question nucléaire ne figurait pas dans le protocole d'accord actuellement en discussion avec les Etats-Unis, après des propos contraires de Donald Trump.
«A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre, et il n'y a pas de négociations sur la question nucléaire», a déclaré à la télévision d'État le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord, en suggérant que l'Iran avait accepté de détruire son stock d'uranium hautement enrichi.
Source: AFP
Le Kazakhstan a proposé de prendre en charge les stocks d'uranium enrichi de l'Iran
Le Kazakhstan a proposé de prendre en charge les stocks d'uranium enrichi de l'Iran si Washington et Téhéran parviennent à un accord sur le programme nucléaire iranien, a indiqué le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi au Financial Times. Rafael Grossi a rencontré cette semaine le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev à Astana.
Le pays d'Asie centrale s'est montré disposé à prendre en charge le stock d'uranium enrichi de l'Iran, a déclaré le directeur de l'AIEA au «Financial Times» selon un article publié vendredi. Le sort de l'uranium enrichi constitue l'un des points les plus difficiles pour parvenir à un accord pour mettre un terme à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
Source: AFP
Trump dit qu'il s'apprête à prendre «sa décision finale» sur un possible accord avec l'Iran
Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social qu'il s'apprêtait à prendre sa «décision finale» sur un possible accord avec l'Iran. «Je vais avoir une réunion maintenant dans la 'Situation Room' (ndlr: salle ultra-sécurisée de la Maison Blanche) pour prendre une décision finale», a écrit le président américain.
Il fait ensuite une liste des engagements que l'Iran doit prendre, et de points qu'il présente comme acquis. «L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer entièrement, a indiqué Donald Trump.
L'uranium enrichi «sera déterré par les Etats-Unis (...) en étroite coordination avec la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et DÉTRUIT», a encore fait savoir le président américain. «Il n'y aura aucun échange d'argent pour le moment», a-t-il précisé. «D'autres questions, de bien moindre importance, ont été réglées», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le président libanais: une trêve avec Israël est une condition préalable à toute avancée diplomatique
Le président libanais Joseph Aoun a affirmé vendredi au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qu'un cessez-le-feu avec Israël était un prélable à toute avancée diplomatique entre les deux pays qui ont entamé à Washington des négociations militaires.
Joseph Aoun a jugé nécessaire «de déployer tous les efforts possibles pour aboutir à l'arrêt» de la guerre, la trêve étant «le passage obligé à toute nouvelle étape» de négociations avec Israël, selon un communiqué de la présidence.
Source: AFP
Tsahal franchit une limite symbolique au Sud Liban
L’armée israélienne a traversé le fleuve Litani, dans le sud du Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cette avancée s’inscrit dans le cadre de l’intensification des opérations menées par Israël contre le Hezbollah soutenu par l’Iran.
En visite dans le nord d'Israël auprès de soldats près de la frontière, Netanyahu a salué l'avancée de l'armée dans des secteurs stratégiques, affirmant que les forces israéliennes avaient «traversé le Litani», selon une vidéo transmise par son bureau.
L'armée de l'Air opère également «à Beyrouth, dans la Bekaa (est), sur tout le front» libanais et «nous frappons le Hezbollah de plein fouet», a-t-il assuré, deux jours après que l'armée a dit considérer une grande partie du sud du Liban comme une «zone de combat» en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur.
Source: AFP