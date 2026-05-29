Trump dit qu'il s'apprête à prendre «sa décision finale» sur un possible accord avec l'Iran

Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social qu'il s'apprêtait à prendre sa «décision finale» sur un possible accord avec l'Iran. «Je vais avoir une réunion maintenant dans la 'Situation Room' (ndlr: salle ultra-sécurisée de la Maison Blanche) pour prendre une décision finale», a écrit le président américain.

Il fait ensuite une liste des engagements que l'Iran doit prendre, et de points qu'il présente comme acquis. «L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer entièrement, a indiqué Donald Trump.

L'uranium enrichi «sera déterré par les Etats-Unis (...) en étroite coordination avec la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et DÉTRUIT», a encore fait savoir le président américain. «Il n'y aura aucun échange d'argent pour le moment», a-t-il précisé. «D'autres questions, de bien moindre importance, ont été réglées», a-t-il assuré.

Source: AFP