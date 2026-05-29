Trump dit qu'il s'apprête à prendre «sa décision finale» sur un possible accord avec l'Iran
Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social qu'il s'apprêtait à prendre sa «décision finale» sur un possible accord avec l'Iran. «Je vais avoir une réunion maintenant dans la 'Situation Room' (ndlr: salle ultra-sécurisée de la Maison Blanche) pour prendre une décision finale», a écrit le président américain.
Il fait ensuite une liste des engagements que l'Iran doit prendre, et de points qu'il présente comme acquis. «L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer entièrement, a indiqué Donald Trump.
L'uranium enrichi «sera déterré par les Etats-Unis (...) en étroite coordination avec la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et DÉTRUIT», a encore fait savoir le président américain. «Il n'y aura aucun échange d'argent pour le moment», a-t-il précisé. «D'autres questions, de bien moindre importance, ont été réglées», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le président libanais: une trêve avec Israël est une condition préalable à toute avancée diplomatique
Le président libanais Joseph Aoun a affirmé vendredi au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qu'un cessez-le-feu avec Israël était un prélable à toute avancée diplomatique entre les deux pays qui ont entamé à Washington des négociations militaires.
Joseph Aoun a jugé nécessaire «de déployer tous les efforts possibles pour aboutir à l'arrêt» de la guerre, la trêve étant «le passage obligé à toute nouvelle étape» de négociations avec Israël, selon un communiqué de la présidence.
Source: AFP
Tsahal franchit une limite symbolique au Sud Liban
L’armée israélienne a traversé le fleuve Litani, dans le sud du Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cette avancée s’inscrit dans le cadre de l’intensification des opérations menées par Israël contre le Hezbollah soutenu par l’Iran.
En visite dans le nord d'Israël auprès de soldats près de la frontière, Netanyahu a salué l'avancée de l'armée dans des secteurs stratégiques, affirmant que les forces israéliennes avaient «traversé le Litani», selon une vidéo transmise par son bureau.
L'armée de l'Air opère également «à Beyrouth, dans la Bekaa (est), sur tout le front» libanais et «nous frappons le Hezbollah de plein fouet», a-t-il assuré, deux jours après que l'armée a dit considérer une grande partie du sud du Liban comme une «zone de combat» en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur.
Source: AFP
Tués militants kurdes qui se cachaient tués par les Gardiens de la révolution
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont tué deux militants kurdes qui vivaient cachés depuis les manifestations qui ont secoué l'Iran en janvier, annoncent des ONG vendredi, les médias iraniens les accusant d'avoir été des instigateurs de ce mouvement de contestation.
Selon l'organisation de défense des droits humains Hengaw, basée en Norvège, les Gardiens ont encerclé leur cachette dans un village de la province de Kermanshah (ouest) et ont ouvert le feu «sans sommation».
Meisam et Mojtaba Visi, deux frères, étaient adeptes du yarsanisme dans ce pays à majorité musulmane chiite. Le Réseau des droits humains du Kurdistan, basé en France, a fait état de faits similaires, affirmant que les deux hommes vivaient cachés par «crainte d'être arrêtés».
L'agence de presse iranienne Tasnim a elle présenté les deux frères comme «deux des principaux instigateurs des émeutes de janvier dans la région de Kermanshah» et affirme qu'ils ont ouvert le feu sur les forces de sécurité. Ces dernières, «en état de légitime défense, ont riposté, ce qui a entraîné la mort des deux terroristes armés», écrit-t-elle.
Source: AFP
Les frappes israéliennes mettent les sites archéologiques du Liban en «danger sérieux»
Les frappes israéliennes sur le sud du Liban mettent en «danger sérieux» d'importants sites archéologiques, dont les ruines millénaires de Tyr et la forteresse croisée de Beaufort, a déclaré vendredi le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, à l'AFP.
«Des bombardements sont tombés tout près des ruines de Tyr, un site qui fait partie du patrimoine de l'humanité», a indiqué le ministre. Dans le même temps, «le château de Beaufort a été frappé directement», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Iran et Etats-Unis ont établi un cadre d'accord, en attente de validation par Trump
Les Etats-Unis et l'Iran ont établi un cadre d'accord qui prévoit une extension du cessez-le-feu de 60 jours mais qui n'a pas encore été validé par Donald Trump, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources américaines.
L'information a d'abord été révélée par le site Axios, selon lequel cet accord préalable ne règle pas la question du programme nucléaire iranien mais ouvre la voie à des négociations plus poussées à ce sujet. L'annonce est tombée alors que l'Iran et les Etats-Unis avaient échangé des frappes dans la nuit, les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 8 avril.
Source: AFP
Washington dit vouloir empêcher les compagnies aériennes iraniennes de fonctionner
Un ministre de Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis voulaient bloquer les opérations des compagnies aériennes iraniennes pour augmenter la pression sur les autorités de Téhéran.
«Nous allons couper l'accès des deux compagnies aériennes iraniennes aux sites d'atterrissage, au ravitaillement en carburant et à la vente de billets», a fait savoir le ministre des Finances Scott Bessent dans un message sur le réseau social X.
Le secrétaire au Trésor n'a pas donné de noms ni de détails. Les Etats-Unis ont précédemment placé les compagnies Iran Air et Mahan Air sur leur liste des organisations sanctionnées afin d'interdire aux entreprises et citoyens américains de commercer avec elles.
Source: AFP
Les USA et Israël cherchent à «mettre l'Iran à genoux», dénonce Mojtaba Khamenei
Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé jeudi que les Etats-Unis et Israël cherchaient à «mettre la nation à genoux», après les récents affrontements entre ces pays et l'Iran, les plus graves depuis l'entrée en vigueur d'une trêve le 8 avril.
«Le plan aveugle de l'ennemi (...) est de créer la division et la destruction afin de pallier ses défaites militaires, et de mettre la nation à genoux», a indiqué Mojtaba Khamenei dans une déclaration écrite diffusée par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Au Liban, trois enfants parmi les 14 victimes des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes ont fait au moins 14 morts jeudi dans le sud du Liban, où Israël a étendu sa «zone de combat» contre le Hezbollah pro-iranien, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril.
Cette intensification des bombardements survient alors que les deux pays se préparent à une réunion militaire vendredi à Washington, avant une nouvelle session de négociations les 2 et 3 juin. Et en pleines négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, qui veut inclure le front libanais du conflit dans tout accord.
A Saïda, ville côtière méridionale qui relie Beyrouth au sud, une frappe a visé vers 02H00 locales (mercredi 23H00 GMT) un immeuble résidentiel et fait cinq morts et 21 blessés, selon le ministère de la Santé.
Une autre attaque par drone a été menée à l'aube contre une voiture circulant sur une autoroute de la même région, tuant six personnes, dont deux enfants et leurs parents, a indiqué le ministère. La Défense civile a par ailleurs fait état de plusieurs frappes plus au sud, en plein coeur de la ville de Tyr et dans ses environs.
Source: AFP
L'Iran dénonce des «violations«, tandis que les Gardiens de la Révolution disent avoir visé une base américaine en représailles
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé jeudi avoir visé une base américaine en représailles aux frappes menées plus tôt par les Etats-Unis dans le sud du pays, selon la télévision d'Etat Irib.
L'armée du Koweït avait fait savoir, un peu plus tôt, qu'elle était en train de repousser «des attaques de missiles et drones ennemis».
Attaques condamnées
Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné jeudi ce qu'il a qualifié de «violations» du cessez-le-feu par les Etats-Unis.
L'Iran prendra «toutes les mesures nécessaires pour défendre sa souveraineté nationale», a assuré dans un communiqué le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, dénonçant la «rhétorique menaçante des responsables américains à l'encontre de l'Iran et de plusieurs pays de la région», à la suite de déclarations de Donald Trump sur Oman.
Source: AFP
Israël bombarde Tyr, dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé des infrastructures du mouvement pro-iranien Hezbollah à Tyr, dans le sud du Liban, après avoir ordonné à la population environnante d'évacuer.
«Alerte urgente à l'attention résidents libanais, en particulier des habitants de Tyr (...) pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement et vous diriger au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur Telegram Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne.
L'armée a ensuite confirmé, toujours sur Telegram, avoir «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr». L'Agence nationale d'information libanaise (Ani) a rapporté que deux séries de frappes israéliennes avaient eu lieu jeudi matin sur la ville et une zone située à l'est de celle-ci, touchant un bâtiment et provoquant un incendie à Tyr.
Mercredi, l'armée israélienne avait averti qu'elle considérait comme une «zone de combat» tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.
Source: AFP