Trump ne prend aucune décision concernant un accord avec l'Iran
La réunion de Donald Trump dans la Situation Room de la Maison Blanche, consacrée à un éventuel accord avec l’Iran, a duré environ deux heures. Mais le président américain en est sorti sans prendre aucune décision, selon un haut responsable de l’administration. Il avait pourtant assuré être sur le point de prendre une décision quelques heures auparavant.
L’administration estime être proche d’un accord, mais plusieurs points doivent encore être tranchés, notamment le déblocage de fonds destinés aux Iraniens, a précisé ce responsable.
Source: New York Times
Risque de pénurie de pétrole sans retour à la normale dans le Golfe
Plusieurs organisations internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), ont alerté vendredi sur un risque de pénurie de pétrole cet été si le trafic maritime via le détroit d'Ormuz ne revient pas rapidement à la normale.
«Les stocks mondiaux de pétrole se réduisent à un rythme record du fait de la perte majeure de livraisons passant par le détroit d'Ormuz», ont alerté dans un communiqué commun le FMI, la BM ainsi que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), après une rencontre de leurs dirigeants.
«Si la circulation maritime ne revient pas à la normale, une réduction rapide et continue des stocks mondiaux avant le pic de demande de l'été dans l'hémisphère nord représenterait un risque accru en terme de sécurité énergétique (...) et plus largement de résistance de l'économie», a prévenu le communiqué.
Source: AFP
La réunion de Trump sur un possible accord avec l'Iran est terminée
La réunion au cours de laquelle Donald Trump a dit vouloir prendre une «décision finale» sur un possible accord avec l'Iran est terminée, a annoncé vendredi à l'AFP (Agence France-Presse) un haut responsable de la Maison Blanche.
Selon le New York Times, elle a duré deux heures et le président américain n'a pas arrêté de décision dans l'immédiat.
Source: AFP
La diplomatie iranienne affirme qu'«aucun accord final» n'a encore été conclu avec les Etats-Unis
La diplomatie iranienne a affirmé vendredi soir ne pas être encore parvenue à un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, après des déclarations de Donald Trump annonçant une décision imminente.
«Les échanges se poursuivent mais aucun accord définitif n'a encore été conclu», a commenté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, selon des propos relayés par les médias d'État.
Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord mais des sources iraniennes à l'agence Fars ont démenti ses affirmations sur deux points centraux: la réouverture du détroit d'Ormuz et le nucléaire iranien.
Aucune négociation sur le nucléaire
La diplomatie iranienne a assuré vendredi soir que la question nucléaire ne figurait pas dans le protocole d'accord actuellement en discussion avec les Etats-Unis, après des propos contraires de Donald Trump.
«A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre, et il n'y a pas de négociations sur la question nucléaire», a déclaré à la télévision d'État le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord, en suggérant que l'Iran avait accepté de détruire son stock d'uranium hautement enrichi.
Source: AFP
Le Kazakhstan a proposé de prendre en charge les stocks d'uranium enrichi de l'Iran
Le Kazakhstan a proposé de prendre en charge les stocks d'uranium enrichi de l'Iran si Washington et Téhéran parviennent à un accord sur le programme nucléaire iranien, a indiqué le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi au Financial Times. Rafael Grossi a rencontré cette semaine le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev à Astana.
Le pays d'Asie centrale s'est montré disposé à prendre en charge le stock d'uranium enrichi de l'Iran, a déclaré le directeur de l'AIEA au «Financial Times» selon un article publié vendredi. Le sort de l'uranium enrichi constitue l'un des points les plus difficiles pour parvenir à un accord pour mettre un terme à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
Source: AFP
Trump dit qu'il s'apprête à prendre «sa décision finale» sur un possible accord avec l'Iran
Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social qu'il s'apprêtait à prendre sa «décision finale» sur un possible accord avec l'Iran. «Je vais avoir une réunion maintenant dans la 'Situation Room' (ndlr: salle ultra-sécurisée de la Maison Blanche) pour prendre une décision finale», a écrit le président américain.
Il fait ensuite une liste des engagements que l'Iran doit prendre, et de points qu'il présente comme acquis. «L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer entièrement, a indiqué Donald Trump.
L'uranium enrichi «sera déterré par les Etats-Unis (...) en étroite coordination avec la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et DÉTRUIT», a encore fait savoir le président américain. «Il n'y aura aucun échange d'argent pour le moment», a-t-il précisé. «D'autres questions, de bien moindre importance, ont été réglées», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le président libanais: une trêve avec Israël est une condition préalable à toute avancée diplomatique
Le président libanais Joseph Aoun a affirmé vendredi au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qu'un cessez-le-feu avec Israël était un prélable à toute avancée diplomatique entre les deux pays qui ont entamé à Washington des négociations militaires.
Joseph Aoun a jugé nécessaire «de déployer tous les efforts possibles pour aboutir à l'arrêt» de la guerre, la trêve étant «le passage obligé à toute nouvelle étape» de négociations avec Israël, selon un communiqué de la présidence.
Source: AFP
Tsahal franchit une limite symbolique au Sud Liban
L’armée israélienne a traversé le fleuve Litani, dans le sud du Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cette avancée s’inscrit dans le cadre de l’intensification des opérations menées par Israël contre le Hezbollah soutenu par l’Iran.
En visite dans le nord d'Israël auprès de soldats près de la frontière, Netanyahu a salué l'avancée de l'armée dans des secteurs stratégiques, affirmant que les forces israéliennes avaient «traversé le Litani», selon une vidéo transmise par son bureau.
L'armée de l'Air opère également «à Beyrouth, dans la Bekaa (est), sur tout le front» libanais et «nous frappons le Hezbollah de plein fouet», a-t-il assuré, deux jours après que l'armée a dit considérer une grande partie du sud du Liban comme une «zone de combat» en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur.
Source: AFP
Tués militants kurdes qui se cachaient tués par les Gardiens de la révolution
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont tué deux militants kurdes qui vivaient cachés depuis les manifestations qui ont secoué l'Iran en janvier, annoncent des ONG vendredi, les médias iraniens les accusant d'avoir été des instigateurs de ce mouvement de contestation.
Selon l'organisation de défense des droits humains Hengaw, basée en Norvège, les Gardiens ont encerclé leur cachette dans un village de la province de Kermanshah (ouest) et ont ouvert le feu «sans sommation».
Meisam et Mojtaba Visi, deux frères, étaient adeptes du yarsanisme dans ce pays à majorité musulmane chiite. Le Réseau des droits humains du Kurdistan, basé en France, a fait état de faits similaires, affirmant que les deux hommes vivaient cachés par «crainte d'être arrêtés».
L'agence de presse iranienne Tasnim a elle présenté les deux frères comme «deux des principaux instigateurs des émeutes de janvier dans la région de Kermanshah» et affirme qu'ils ont ouvert le feu sur les forces de sécurité. Ces dernières, «en état de légitime défense, ont riposté, ce qui a entraîné la mort des deux terroristes armés», écrit-t-elle.
Source: AFP
Les frappes israéliennes mettent les sites archéologiques du Liban en «danger sérieux»
Les frappes israéliennes sur le sud du Liban mettent en «danger sérieux» d'importants sites archéologiques, dont les ruines millénaires de Tyr et la forteresse croisée de Beaufort, a déclaré vendredi le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, à l'AFP.
«Des bombardements sont tombés tout près des ruines de Tyr, un site qui fait partie du patrimoine de l'humanité», a indiqué le ministre. Dans le même temps, «le château de Beaufort a été frappé directement», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Iran et Etats-Unis ont établi un cadre d'accord, en attente de validation par Trump
Les Etats-Unis et l'Iran ont établi un cadre d'accord qui prévoit une extension du cessez-le-feu de 60 jours mais qui n'a pas encore été validé par Donald Trump, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources américaines.
L'information a d'abord été révélée par le site Axios, selon lequel cet accord préalable ne règle pas la question du programme nucléaire iranien mais ouvre la voie à des négociations plus poussées à ce sujet. L'annonce est tombée alors que l'Iran et les Etats-Unis avaient échangé des frappes dans la nuit, les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 8 avril.
Source: AFP