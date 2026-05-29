La diplomatie iranienne affirme qu'«aucun accord final» n'a encore été conclu avec les Etats-Unis

La diplomatie iranienne a affirmé vendredi soir ne pas être encore parvenue à un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, après des déclarations de Donald Trump annonçant une décision imminente.

«Les échanges se poursuivent mais aucun accord définitif n'a encore été conclu», a commenté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, selon des propos relayés par les médias d'État.

Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord mais des sources iraniennes à l'agence Fars ont démenti ses affirmations sur deux points centraux: la réouverture du détroit d'Ormuz et le nucléaire iranien.

Aucune négociation sur le nucléaire

La diplomatie iranienne a assuré vendredi soir que la question nucléaire ne figurait pas dans le protocole d'accord actuellement en discussion avec les Etats-Unis, après des propos contraires de Donald Trump.

«A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre, et il n'y a pas de négociations sur la question nucléaire», a déclaré à la télévision d'État le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord, en suggérant que l'Iran avait accepté de détruire son stock d'uranium hautement enrichi.

Source: AFP